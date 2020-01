Desde el sábado, primer día de febrero, los usuarios del transporte urbano de la ciudad de Córdoba sólo podrán girar “en descubierto” con su tarjeta, por un total de poco más de 36 pesos. La decisión la tomó el Poder Ejecutivo, reduciendo el “saldo negativo”, de dos pasajes a tan sólo uno, en horario nocturno.

Por ese motivo, las críticas de concejales opositores no tardaron en llegar, por el perjuicio que generan a los pasajeros de colectivos que de por sí generan críticas. El aumento del costo de la tarjeta (de $90 a 105 pesos) y la suba de la carga mínima (pasa a $ 64), son las otras dos decisiones.

Juan Pablo Quinteros es tajante al respecto: “El hilo se vuelve a cortar por lo más fino. Así las cosas, alguien que se quede sin saldo va a poder ir a su lugar de trabajo pero no va a poder volver, si es que no puede cargar su tarjeta. Le intentamos dar herramientas a esta gestión para revisar contratos de los servicios públicos, pero con esto no se está viendo el fondo de la cuestión”.

En diálogo con el programa Mirá Quien Habla, de FM 102.3, el concejal de Encuentro Vecinal apuntó un contra-argumento a lo evaluado por el Poder Ejecutivo Municipal: “Supongamos que un usuario tiene dos o tres tarjetas, las que tienen un costo y no sé cuál es el negocio. Pero creamos que especulan con el costo. Pero ¿qué pasa si usted carga 500 pesos y los usa en 15, 20 o 30 días? ¿La empresa no le está usando el dinero que usted puso de antemano? Es mucho más peligrosa la especulación de la empresa, como hacía Siemens o ahora puede hacer World Live, que la de los usuarios”.

Juan Pablo Quinteros - FM 102.3 / Mirá Quien Habla by cba24n.com.ar

Recordó cuando la gestión de Ramón Mestre “subió de las 24 horas que tenían las empresas para hacer el depósito de los boletos vendidos a las 72 horas, y en cheques”, y consideró “cínico” hablar de la especulación de parte de los usuarios.

“Nosotros acompañamos treinta proyectos en 5 sesiones. Pero abusamos de la buena fe, ahora sabemos que se habían excedido en los límites de la lógica. Por ejemplo, aumentar durante todo el 2020 la tarifa sin que pase por el Concejo. Eso es un perjuicio para el vecino”, concluyó.