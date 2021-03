El expresidente Mauricio Macri dijo que si Juan Domingo Perón estuviera vivo, se anotaría en Juntos por el Cambio. Además, citando al líder del j usticialismo, sostuvo: “Como decía el General, cada uno tiene que producir al menos lo que consume. Esta versión kirchnerista del peronismo se ha olvidado por completo de estas máximas ”.

El expresidente sostuvo que “el statu quo ha sido una fábrica de pobres”, en relación con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y sobre Alberto Fernández dijo: “Era mentira que había otro peronismo dispuesto a acordar”.

En una entrevista en Radio Mitre, Macri habló sobre el título de su nuevo libro, Primer tiempo, dijo que quiso llamarlo así para “que quede claro que hay un segundo tiempo de la transformación ”.

“Lo que busco es reafirmar por qué comenzó en política y fue para ayudar a que la gente viva mejor. Hay que transformar la Argentina. Quizá sea difícil entender que 2015-2019 fue el prólogo de la transformación hasta que la Argentina vuelva a encarar 20 años de crecimiento tras esta marcha atrás del populismo ”, indicó el expresidente.

Macri evitó confirmar si va a integrar las listas legislativas para las próximas elecciones, pero insistió en que su compromiso es que el cambio continúe. “Para que se concrete hacen falta más liderazgos, más alternativas. No estoy pensando en eso, pero claro que tiene que haber interno para 2023, es fundamental ”, afirmó y continuó:“ Soy un amante del desarrollo de una persona. Hay que competir para sacar lo mejor de uno ”.

Consultado sobre su gestión presidencial, Macri dijo que "en 2015 no había conciencia de que el Estado estaba quebrado, no había una vocación de decir que el país estaba quebrado. Hicimos muchas cosas, la revolución de la educación, pero si no tenés moneda ni previsibilidad, no tenés la capacidad de empleo que es lo que la gente quiere”.

Por último, en lo que se podría tomar como una leve autocrítica, Macri sostuvo que “Teníamos fragilidad política y no admitirla fue un error, teníamos minoría en los gremios, en las organizaciones sociales, en el emprendimiento. Los empresarios del campo, del turismo y la energía estaban a favor pero el resto, una gran mayoría, no. Perdieron la dignidad y se rindieron y no se vieron capaces ”.