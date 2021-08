Con la presencia del gobernador Juan Schiaretti, este jueves Hacemos por Córdoba realizó un acto virtual de alcance provincial de cara a las elecciones legislativas.

En su discurso el Gobernador destacó la defensa de los intereses de la provincia, señaló que el gobierno provincial "habla poco y hace mucho" y también destacó el respeto a las instituciones.

"Nuestra gente siempre se plantó y se va a plantar cuando afecten los intereses y los derechos de nuestra Córdoba, nosotros no respondemos a ninguna disciplina partidaria nacional", aseguró el mandatario.

"Les pido a los cordobeses que sigamos juntos, que en esta elecciones levantemos nuestra voz, que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Que no haya ciudadanos que viven en el interior de la patria y que deben pagar más caro desde los alimentos hasta los servicios básicos, eso no es justo y debe cambiar", remarcó Schiaretti.

Con la vista puesta en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre el oficialismo en Córdoba calienta los motores de la campaña.

El Gobernador estuvo acompañado por las dos precandidatas que encabezan las listas de Hacemos por Córdoba para el Senado y la Cámara de Diputados, Alejandra Vigo y Natalia De la Sota, respectivamente.

En el acto virtual estuvieron conectados los demás candidatos de Hacemos por Córdoba y hubo cerca de 3.000 reuniones partidarias en diferentes puntos del interior