A cinco días del ballotage, qué impacto puede tener el último debate

Ya en plena veda de encuestas que contengan datos de intención de voto, es oportuno repasar las mediciones posteriores al debate realizado el pasado domingo 12 de noviembre.

Scidata realizó una escucha de redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube y Google sobre más de 6,7 millones de visualizaciones de usuarios geolocalizados dentro del país y reportó que Sergio Massa sumó más de 4,3 millones de visualizaciones, contra 2,4 millones de Javier Milei (gráfico arriba).

En términos de visualizaciones de contenido sobre los candidatos presidenciales, el postulante de Unión por la Patria (UP) también sacó ventaja en las menciones generales en redes: sumó 34.350 publicaciones, contra 28.100 del líder de La Libertad Avanza/LLA (gráfico abajo).

Al indagar las menciones de apoyo a los candidatos en redes sociales, la brecha es aún más contundente: el candidato de UP sumó 22.600 publicaciones con apoyos abiertos, vs apenas 4.864 del libertario (gráfico abajo).

Massa también logró mejor reputación digital que el libertario al analizar el volumen total de menciones positivas y negativas que recibieron en sus respectivos perfiles.

El ministro sumó 43,8% de menciones favorables, con fuerte centralidad de términos como “ganó”, “propuestas” y “movilidad”. En cuanto a la negatividad en la charla sobre Massa, “mentiroso”, “mentiras” y “miedo” fueron los términos que más traccionaron el rechazo al funcionario y acumularon 56,2% de negatividad (gráfico abajo), lo que arroja un saldo desfavorable de -12,4 puntos porcentuales.

En tanto, Milei sumó 33,4% de publicaciones favorables vs 66,6% de menciones negativas (gráfico abajo), con “casta”, “miedo” y “mierda” traccionando esas referencias, lo que arroja un saldo desfavorable de -33,2 pp, casi el triple que el actual ministro de Economía.

Por su parte, Pulsar.UBA analizó la conversación digital en torno al debate mediante grupos focales, sobre los cuales aplicó una metodología que combinó el enfoque cualitativo con el cuantitativo.

Respecto a la dinámica, el informe reportó que, a diferencia de lo que ocurría con las conversaciones digitales a lo largo de la campaña, durante el debate el candidato libertario no logró imponer su agenda como tema de conversación: tanto sus votantes como los ajenos reconocieron que adoptó una postura a la defensiva.

En cambio, la centralidad de Massa se tradujo a la conversación digital: el candidato de UP logró que las conversaciones durante y pos debate giraran en torno a su estrategia, los temas y conceptos que él instaló. Asimismo, antes del domingo Milei presentaba un volumen de menciones 50% mayor al de su rival, pero durante el debate no pudo mantener esa diferencia, lo que emparejó la conversación digital (gráfico abajo).

En tanto, Massa logró que en la conversación conceptos clave como “inflación”, “dólar” y “precios” (potencialmente dañinos para su imagen como actual ministro) tuvieran baja presencia, con una estrategia de debate replicada por comunidades afines en redes que posicionó el peso de la discursividad económica en temas como el Banco Central y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

En términos de sentimiento en la conversación pos debate, en ambos candidatos predominó la negatividad por sobre la positividad, por lo que no surgen diferencias significativas (gráfico arriba).

Asimismo, Massa sacó ventaja sobre Milei en términos de impacto medido en X (ex Twitter): 8 de las 10 tendencias principales pos debate en esa red hacían referencias a conceptos introducidos por el ministro, vs apenas 2 propuestos por el libertario.

Las métricas de búsquedas en Google también arrojaron un mejor “call to action” a favor de UP, puesto que las cinco principales relativas a LLA fueron todas derivaciones del discurso de Massa, mientras que su rival no logró un impacto equivalente (gráfico arriba).

En síntesis: