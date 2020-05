La frase es recurrente en medio de negociaciones para referir una "cesión", y ahora Patricia Bullrich la utilizó para inferir el presunto futuro de empresas privadas, y una "expropiación al estilo Hugo Chávez en Venezuela".

La dirigente opositora sentenció que "así funciona el gobierno nacional", refiriendo que "te pago los sueldos, como se hace en todo el mundo, y después 'dunga-dunga', me quedo con lo tuyo".

La referencia es una idea que esbozó la diputada nacional oficialista Fernanda Vallejos, al enterarse de que el "salario complementario" que el gobierno nacional implementó, se utilizará para abonar desde salarios de gerentes del diario opositor La Nación a trabajadores del Grupo Clarín, hasta empresas que son propiedad de grandes fortunas, como la Techint de Paolo Rocca.

Para Vallejos, el aporte Estatal "no debe ser gratuito" y "debe tener participación en las acciones" de las firmas.

Para la presidenta del Pro a nivel nacional, "el Estado debe salvar a las empresas privadas y no privatizarlas".

En su particular visión, adujo: "El Estado no ha hecho esfuerzos, como desdoblar pagos, sino que sigue pagando sueldos como si no hubiera pandemia".

Según Bullrich, el gobierno nacional lleva adelante "una agenda extrema", y ejemplificó con Aerolíneas y Fútbol Para Todos para preguntarse si "es ese al modelo al que quieren volver" pensando, aleatoriamente, en un Estado tomando decisiones en las empresas.