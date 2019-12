La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) acusó Laura Alonso de "banalizar la Shoá" por declaraciones en las que criticó la llegada de Evo Morales al país y realizó una particular comparación con el nazismo.

La ex funcionaria macrista utilizó las redes sociales para criticar el asilo político otorgado al expresidente boliviano y compararlo con la presencia de nazis en la Argentina.

“Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo XXI?", tuiteó la ex funcionaria.

“Si alguna vez refugiaron nazis, por qué no habrían de abrazarse con dictadores y asesinos del siglo xxi?”— Laura Alonso 🌊 on Twitter Link Laura Alonso 🌊 on Twitter

Al ver el rechazo generalizado que causaron sus declaraciones Alonso lejos de retractarse, respondió con un irónico tuit escrito en inglés:

"Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm", (“graciosos trolls K. Mantengan la calma, sólo soy una simple y común mujer con opiniones que no hacen daño”). Luego tuiteó una serie de posteos con notas relacionadas a la presencia de gerarcas nazis en la Argentina.

“Funny K trolls: keep calm. I am a simple common with opinions that make no harm 😘”— Laura Alonso 🌊 on Twitter Link Laura Alonso 🌊 on Twitter

Desde la cuenta oficial de Twitter de la DAIA , respondieron "Banalizar la Shoá, tildando de dictadores y asesinos a dirigentes políticos colisiona contra todo escenario de convivencia. Durante la Shoá se asesinaron a 6 millones de judíos, evitemos las comparaciones incomparables".

“Laura Alonso, leímos su tweet. Banalizar la Shoá, tildando de dictadores y asesinos a dirigentes políticos, colisiona contra todo escenario de convivencia. Durante la Shoá se asesinaron a 6 millones de judíos, evitemos la comparaciones incomparables. @lauritalonso”— DAIA on Twitter Link DAIA on Twitter