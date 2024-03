Peleas, contradicciones, acusaciones y muchos condimentos más se siguen agregando a esta novela narrada entre funcionarios y ex presidentes en la plataforma X que parece no tener fin.

Tras la confirmación de Javier Milei por la derogación del decreto, en el que se establecía una suba de sueldos del 48% para el presidente y sus funcionarios, la catarata de tuits y respuestas no se hicieron esperar.

Leer: Victoria Tolosa Paz acusó a Milei de subirse el sueldo casi un 50%

Tras la publicación, Javier Milei salió a responder las críticas y culpó a la ex presidenta Cristina Kirchner ya que había sido una normativa de su gestión.

El decreto 206/2024 firmado por Milei, el Jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello establecía llevar el salario presidencial a 6 millones de pesos brutos. La resolución iba en contramano del ajuste promovido como bandera del gobierno liberal. Además se trata de una recomposición que claramente no se había dado para la mayoría de los trabajadores del sector público y privado.

En ese sentido, fue el ex presidente Alberto Fernández desde su cuenta de "X"quien salió a cruzar a Javier Milei por la acusación hacia su gobierno.

“Lamento que, después de tener que disculparse por el champán, ahora el presidente tenga que retractarse por haber aumentado su sueldo y el de sus funcionarios en un 48%. Javier Milei nos tiene acostumbrados a cambiar de opinión, como cuando en campaña dijo que no se iba a juntar con la casta política de Juntos por el Cambio, pero terminó haciéndolo para poder llegar a la presidencia en el balotaje”, escribió Alberto.

Respecto a la acusación de Milei a Fernández, el ex funcionario subrayó: “Le sugiero que antes de cuestionar mi gestión, se informe. En primer lugar, en 2020, a causa de la excepcionalidad de la pandemia, mediante el decreto 837/2020, excluí a las autoridades superiores del aumento homologado para empleados del Estado. Esto es lo que usted debió haber hecho”.

Luego, le cuestionó por su manejo con el Fondo Monetario Internacional y su acercamiento con el ex presidente Donald Trump: "en mi gobierno enfrentamos al FMI. No nos sometimos a sus condiciones. No nos endeudamos con exportadores en deudas que tomaron con sus casas matrices. No nos abrazamos ni llamamos a ningún dirigente estadounidense "mi presidente".

Por último, Fernández le reprochó por sus “manejos y dichos” y sus constantes ataques por redes sociales hacia sus críticos: “Terminamos con el espionaje interno y jamás ejercimos violencia institucional como usted lo hace. A diferencia suya, preservamos la memoria colectiva y perseguimos a los genocidas. También, a diferencia suya, trabajamos por ampliar los derechos de las mujeres, preservamos la igualdad de género y promovimos el respeto a la diversidad. Por todo eso, fuimos mucho mejores de lo que usted es. No descargue en otros u otras sus responsabilidades y sus errores. Detesto estos debates por las redes sociales. Pero es el modo que usted elige. Con el respeto que me merece su investidura, le pido que revise el rumbo que le está dando a nuestra Patria. Es demasiado doloroso para millones de argentinos y argentinas”.

Cristina Kirchner tampoco se quedó callada y salió al cruce.

“Lo hacía más valiente Presidente. Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue.”