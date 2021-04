En el marco de la entrega de viviendas en el barrio La Saladita de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández dijo que "lo que más nos preocupa es terminar con las desigualdades, combatir el hambre y la pobreza y nada de eso ocurre si el Estado no está presente".

"Si el estado no lo hace, estas casas no existen" aseguró el primer mandatario y recordó que las viviendas "estaban terminadas en 2015" y el gobierno anterior no las entregó. En esa dirección, se quejó de "que alguien odie tanto que diga prefiero que las casas queden vacías, antes que recuerden quien las hizo".

Más adelante, defendió la labor de su gabinete al señalar que "a veces leo los ministros no están o están ausentes´, los ministros no están en los canales de tv y los diarios, ausentes no están nunca, porque están haciendo lo que tienen que hacer".

Finalmente, resaltó la importancia de la creación de 4 nuevas universidades en marcha, porque "esas universidades del conurbano que otros decían que no servían para nada, están llenas de primeras generaciones de estudiantes universitarios hijos de trabajadores".