El Senado comienza este martes a debatir en comisión el proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, que busca recaudar 300 mil millones de pesos para volcar a planes productivos y sanitarios en el marco de la pandemia de coronavirus, y la intención del oficialismo es darle dictamen para que la iniciativa esté lista para ser tratada en el recinto de sesiones lo antes posible.

Sobre el tema hay distintas posiciones. Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, se manifestó a favor del impuesto.

En diálogo con Página 12, el abogado y referente agrario, manifestó: "La consigna de quienes se oponen es ahuecada, crean falsos fantasmas y anuncian que nadie va a pagar un centavo, pero ninguno habla de la pandemia ni de la difícil situación por la que está pasando el país y el mundo: de la crisis económica y la necesidad nadie habla. Este aporte no es una idea que nació en Argentina sino que es un debate que se está dando en el mundo entero. ¡Hasta en el Brasil de Bolsonaro lo estaban discutiendo!".

Si bien desde un comienzo se explicitó que el destino de los fondos será: comprar equipamiento de salud para atender la pandemia; apoyar a las pymes con subsidios y créditos; urbanizar los barrios populares con obras que empleen a vecinos de cada barrio; hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar GAS Natural y financiar un relanzamiento del plan Progresar para que los jóvenes puedan seguir estudiando, Salas considera que "parece un campeonato a ver quién dice la frase mas vendible y marketinera. No nombran el contenido, el alcance ni lo que significa. Sí escucho a muchos economistas neoliberales repetir el mismo discurso: hay que ajustar, hacer sufrir. Esa no es la salida".

Uso del suelo de tierras quemadas

Por otra parte, sobre la media sanción que se logró en el Congreso, del manejo de tierras por la ley del fuego, el presidente de la Sociedad Rural dijo: "Hay que ponerse más activos respecto a controles porque son campos que demoran mucho en reactivarse. Yo adhiero a esa ley porque es imprescindible mantener las tierras fértiles para la producción. Que se busquen tierras mas áridas para desarrollos urbanos".

Etchevehere

Sobre la situación que se vivió semanas atrás en los campos de la familia Etchevehere, en Entre Ríos, Salas contó: "Tengo parientes cercanos con campos en esa zona de Entre Ríos donde acciona generalmente la familia Etchevehere. Cuando sancionaron la ley de retenciones mientras él era Secretario no han pasado a ser muy queridos por los productores. Después creo que la problemática de las sucesiones con una discriminación hacia la mujer es generalizada y más acentuada en algunas zonas que en otra. En este conflicto en particular, hay un problema sucesorio que no han podido resolver en familia, con el agravante de las diferencias políticas que son normales en toda familia".

Y amplió: "Definir ganadores y perdedores ahora es difícil, pero si es verdad que hubo un movimiento gracias a la visibilidad del caso y los jueces y fiscales empezaron a actuar conforme a derecho, porque son muy sensibles a las cuestiones externas".

El dirigente también se expresó sobre el rumbo de la economía. "El trabajo (del Gobierno nacional) es enorme y particularmente para nuestro sector remarco el trabajo del Banco Nación y el sector bancario en general para que haya una reforma financiera que permita que las finanzas puedan complementar a la actividad productiva. Hoy en día si vas a un banco privado, no hay asesores para sacar créditos para producción o exportación, aunque sobran los que asesoran para créditos para consumo", concluyó.

Fuente: Página/12