El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, ordenó una auditoría al Edificio Libertador y se dieron con parte del archivo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario así como de la Dirección General de Administración “totalmente dañado producto de una filtración de agua de larga data”, en el subsuelo del inmueble.

Así lo informaron desde la cartera nacional, junto a un video con las imágenes que muestran carpetas y archivos bajo agua y con moho.

Ante esta situación Rossi manifestó: “Sorprende la desidia de la gestión anterior”.

El edificio es la sede del Estado Mayor General del Ejército, del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa donde, hasta el pasado 10 de diciembre, estuvo a cargo el cordobés Oscar Aguad.

Por ahora no encontraron documentación sensible dañada, admitieron. No obstante, aclaró Rossi, “independientemente de que sea información ordinaria, si uno la archiva es porque puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado momento”.