En el tramo final de la campaña de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), del 12 de septiembre, el candidato a senador nacional de la lista de Sumar, Javier Bee Sellares, sostuvo que "hay mucha gente en Córdoba que quiere un cambio de rumbo".

En diálogo con Radio Universidad, el ex secretario de gobierno de Ramón Mestre indicó que está muy satisfecho porque "hemos conseguido hacer una campaña con muchas propuestas, que era nuestro objetivo, pero también planteando un mensaje de cambio, planteando que en Juntos por el Cambio no hay sólo dos listas, sino cuatro, entre las que está Sumar”.

“Creo que la gente de Córdoba interpreta de manera particular la política y creo que muchos ven que es tan malo el gobierno nacional en materia económica, en Salud y en lo social y es tan grave la degradación institucional que se percibe, que realmente mucha gente en Córdoba quiere un cambio de rumbo y por eso percibe que esta elección de medio término es una buena oportunidad para empezar a pensar en lo que pueda pasar en 2023”, sostuvo Bee Sellares.





No obstante, si bien le atribuyó gran importancia al oficialismo por el mal manejo de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, hizo una autocrítica desde la oposición: "Veo un enojo muy importante hacia un política tradicional que no ha sabido cambiar las cosas y que no ha manejado bien todo el tema planteado por la pandemia", sostuvo, agregando que "Indudablemente la máxima responsabilidad le cabe al oficialismo, pero tampoco creo que la oposición haya logrado transmitir propuestas, mensajes o conductas.", indicó el dirigente en declaraciones al programa Pensavalle Informa.

Además, Bee Sellares sostuvo la crisis económica es "lo que más agobia", indicando además que hay mucho enojo e incertidumbre en la gente. "Muchas cosas evolucionaron en pandemia, pero no lo ha hecho la política tradicional"

En esa línea, sostuvo que la oposición tiene una gran responsabilidad para que todo mejore después de las elecciones legislativas: "Hay una responsabilidad muy grande de quienes integramos JxC, y nosotros marcamos diferencias, pero sin embargo, el día después de las PASO, sabemos que hay un bien común superior de cara a las elecciones de noviembre.