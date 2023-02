Bisagra en el humor social: cuánto influyó el Mundial, según las últimas encuestas

Luego del campeonato obtenido por la Selección el 18 de diciembre pasado, repasamos en este espacio el “efecto Mundial” en el humor social de los argentinos citando diversos estudios. En ese momento, la duda que se planteaba era qué persistencia podía tener ese efecto.

Varias encuestas realizadas entre fines de diciembre y fines de enero sugieren que el impacto aún se advierte y perfila una bisagra en un estado de ánimo que durante un largo período estuvo atravesado por un malestar predominante.

Un estudio realizado por el Grupo de Opinión Pública (GOP) y Trespuntozero del 26 al 28 de diciembre pasado arrojó que para un 37% de los electores su humor mejoró después del triunfo y casi 39% dijo que siguió igual de bien, acumulando una positividad de casi 76% contra un pesimismo del 20,3% (gráfico arriba).

En tanto, según Opinaia, la victoria argentina dejó una “felicidad neta” de 20%, mayor a la previa al comienzo del mundial (gráfico abajo).

A fines de enero, un mes después de aquel logro deportivo, consultora Analogías volvió a medir el tema en todo el país: un 36,3% de los electores afirmó que todavía le duraba mucho la alegría por el campeonato y 18,5% dijo que le duraba bastante, acumulando una positividad de casi 55%; en tanto, 19,1% dijo que le duraba poco y 20,9% que no le duraba nada, sumando un 40% de negatividad (gráfico abajo).

Al cruzar el dato por variables sociodemográficas, se advierte que el efecto positivo se impone en todos los casos sobre el negativismo por diferencias que oscilan entre un mínimo de 7,3 puntos porcentuales entre los votantes masculinos y un máximo de casi 36 pp entre los electores de 60 años o más (gráfico abajo).

En ese marco, más allá de las diferencias, el efecto resulta extendido y transversal. Para encontrar matices, hay que recurrir a los estudios distritales: entre el 17 y el 19 de enero, Analogías midió el mismo tema en la provincia de Buenos Aires (PBA), bastión del Frente de Todos. Allí, casi 40% de los electores respondió que la alegría por el campeonato obtenido en Qatar le duraba mucho y 17% que le duraba bastante, acumulando casi 57% de positividad vs 40% de negatividad (gráfico abajo). Así, el dato se ubicó en el mismo orden de magnitud que la tendencia nacional.

En cambio, la última encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB) en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) mostró escepticismo: 64% de los votantes de ese distrito consideró que el ánimo de la gente no será mejor por el campeonato obtenido, vs 27% que contestó en sentido positivo (gráfico abajo). Si bien no se trata exactamente de la misma variable (los dos estudios anteriores miden el humor personal, y este el impacto en el ánimo a nivel general a un plazo más largo), las tendencias son consistentes con las diferencias políticas que expresan esos distritos, representativos de los dos polos de “la grieta”. Seguiremos profundizando en este tema en breve.