Patricia Bullrich le contestó al Presidente: "Habla de unidad y desprecia a la oposición".

La titular del PRO criticó este domingo los dichos Alberto Fernández, que según ella el Presidente había comparado al gobierno de Macri con el coronavirus y también criticado a Sanz: "Después dice que busca consensos", fustigó la ex ministra.

Luego de las declaraciones del presidente Alberto Fernández en Radio 10, en las que en verdad dijo que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri", la titular del PRO Patricia Bullrich respondió con dureza desde Twitter, indicando que el Presidente "se llena la boca hablando de unidad y buscar consensos, pero muestra desprecio hacia Juntos por el Cambio".

La respuesta en redes de la ex ministra de Seguridad, referente del ala más dura del PRO, también incluyó en sus dichos a la dura frase que el mandatario le dedicó al senador Ernesto Sanz, de quien dijo "era mejor cuando estaba callado, no aporta nada, un día decidió dejar la política y dedicarse a los negocios, así que que se dedique a los negocios".

Recordemos que mientras Bullrich critica a los que según ella no buscan consensos, ella había sido una de las voces opositoras que había 'auspiciado' la convocatoria a la marcha del pasado lunes 17 de agosto contra las políticas del oficialismo, y este domingo remarcó que Alberto Fernández "cada 24 hs demuestra lo lejos que está de querer buscar consensos".

Asimismo, Bullrich cuestionó el vínculo del Mandatario con Cristina Kirchner, al tildarlo de llevar "el sello del cuarto gobierno kirchnerista

El pasado jueves Bullrich y Sanz compartieron un Zoom junto a militantes del PRO en el que la ex ministra celebró que “existe oposición cuando el oficialismo siente que hay alguien que tiene el aliento en la nuca. Y estamos ahí”, indicó.

Ambos dirigentes radicales pugnaron por “tolerar las diferencias” dentro de Juntos por el Cambio para “no tirar a nadie por la ventana”.

Reforma Judicial

También Patricia Bullrich volvió a ubicarse desde el lugar en que más cómoda se siente, para criticar a la Reforma Judicial propiciada por el Gobierno Nacional.

Separados por miles de kilómetros pero con el mismo guión, Patricia Bullrich y Eduardo Bolsonaro apelaron al fantasma de Venezuela para cuestionar la decisión del gobierno de Alberto Fernández de calificar como servicio público a la telefonía celular, Internet y la televisión paga.

La presidenta del Pro alertó que el gobierno “encontró una ventana por la cual meterse con el grupo Clarín” y sugirió que lejos de buscar garantizar un derecho “socava la dignidad de los ciudadanos”. El diputado brasileño, hijo del presidente Jair Bolsonaro, alertó que “la venezuelanización (sic) de la Argentina continúa”. El radical Julio Cobos, en cambio, se manifestó de acuerdo con la declaración de servicio público de la telefonía celular “por el impacto social que tiene”.

Las críticas de algunos opositores llegaron antes inclusive que la lectura del decreto que también congeló las tarifas hasta fin de año. Es “grave que se intervenga en un sector esencial que venía funcionando bien”, dijo el jefe de senadores del Pro, Humberto Schiavoni. “No leí el DNU pero lo que termina pasando en estas situaciones es que el servicio no se presta o se presta en forma deficiente”, agregó. El ex presidente del Senado Federico Pinedo consideró que “los precios de celular se pueden controlar por la emergencia que les votamos pero no necesitan declarar internet como servicio público de titularidad estatal, es una barbaridad”.