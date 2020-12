El senador cordobés del Frente de Todos, Carlos Caserio, expuso su postura respecto al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el debate realizado en el Senado.

En tal sentido y, tal como lo había anticipado, pronunció su apoyo al proyecto. "El debate ha madurado y la sociedad también. Todos tenemos claro que es una ley de gran importancia", comenzó su alocución.

"El aborto sucede y las condiciones no son las mismas para todas. Donde el estado no está, existe siempre una mayor desigualdad", manifestó, al tiempo que señaló "la responsabilidad de encontrar soluciones y esta ley las aporta. Si no se aprueba se seguirá con un sistema injusto que no soluciona nada". "Esta ley significa la libertad de elegir con seguridad. No aumentan los abortos, sino que mejoran las condiciones", precisó.

Continuando con su exposición, el cordobés disparó: "Hay sectores que por distintos motivos eligen quedarse en el pasado". "Lo más importante es que las mujeres están luchando por sus derechos y debemos acompañar, es fundamental que se pueda lograr, todos debemos comprometernos para que lo logren. Algunos deciden quedarse en el pasado", recalcó.

"¿Qué Estado queremos? ¿Uno que equipare? ¿O uno que estigmatice y oculte desigualdades?", se preguntó.

En el epílogo, Caserio recordó que aunque "algunos dicen que Córdoba es 'Pro Vida'", los senadores cordobeses de distintos partidos votarán a favor del proyecto.