El senador cordobés Carlos Caserio criticó a la oposición en el marco del debate por la reforma judicial.

Ante el dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el senador por el Frente de Todos dijo: "La oposición está en un sistema de engaños de hacer creer que esta es una reforma que favorece a alguien. Si esto no tiene más modificaciones es porque la oposición no quiere participar".

Hubo dictamen y la Reforma Judicial se tratará en el Senado

Sobre las acusaciones de Juntos por el Cambio de que el proyecto busca la "impunidad" de Cristina Fernández, declaró en Entre Nosotros Rebeca por Radio Universidad: "No creo que la vicepresidenta tenga ninguna cuestión con la reforma porque no la involucra. Las causas que tenga Cristina o cualquier ciudadano con la Justicia no son modificadas por esta ley".

Caserio también declaró que propuso algunos cambios en el proyecto en relación al funcionamiento de la Justicia Federal en Córdoba.

"El proyecto original levantaba los fueros de San Francisco y Villa María y se tenía que litigar a Río Cuarto todas las causas penales. Me pareció que estabamos achicando el servicio de Justicia. Son lugares muy importantes que han crecido enormemente. Propuse que sigan con algunas consideraciones", afirmó.

Además, Caserio sostuvo que es necesario conformar un Tribunal Federal para el norte de la provincia de Córdoba. "No es justo que toda la gente de Cruz del Eje, Deán Funes y todo el norte de Córdoba tengan que venir a litigar en la ciudad de Córdoba", declaró.