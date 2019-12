Ocurrió en el marco de la Ley de Emergencia Económica que se aprobó en el Senado este sábado a la madrugada. Allí el presidente Alberto Fernández pidió solidaridad" y "esfuerzo" por parte de los que "más tienen".

"Hablar del esfuerzo de la clase política es no entender al Estado, no es un elemento productivo del país" y "la clase política no es la que hace esfuerzo es la que dicta normas y gobierna" respondió el senador nacional del Frente de Todos, Carlos Caserio al ser consultado por una periodista sobre cuándo llegará el momento en que los dirigentes políticos hagan un esfuerzo que contribuya en la lucha contra el hambre y la pobreza.

La frase provocó indignación y polémica durante el fin de semana, y en redes sociales el nombre del dirigente político llegó a ser tendencia nacional en twitter.

El senador salió a disculparse en una entrevista teléfonica con Cadena 3, “Me expresé mal, no fue con mala voluntad” dijo, "siempre dije que la clase política no debe tener privilegios y lo sostengo" agregó.