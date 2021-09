El gobierno de Córdoba informó este viernes que más de 1.800.000 ciudadanos de toda la provincia ya completaron el esquema de inmunización con las 2 dosis de vacunación contra el Covid 19.

Según el ministerio de Salud, hasta las 13 de este viernes se colocaron 4.248.205 vacunas, de las cuales 2.440.053 son primeras dosis y 1.808.152 corresponden a la segunda, con lo que quedó completado el esquema de inmunización.

Las autoridades sanitarias recordaron que este sábado 18 de septiembre, se inicia el proceso de vacunación a personas de 17 años sin comorbilidades que se inscribieron de manera voluntaria para recibir la dosis anti Covid 19 y hayan recibido el turno correspondiente indicando, día, hora y lugar para la inmunización.

Hay unos 38 mil inscriptos de este grupo que recibirán las vacunas Moderna o Pfizer, ya que son las únicas aprobadas en el país para menores de 18 años.

Según explicó la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud provincial, Gabriela Barbás a La Voz, hay 38.470 jóvenes de 17 años anotados y en todo el grupo de 12 a 17 unos 211 mil que ya se inscribieron para recibir una dosis de vacuna contra el Covid-19.

En la medida que lleguen más dosis, se irá avanzando en forma descendente por edad, de 17 a 12 años.

Un dato a tener en cuenta es que no habrá un vacunatorio especial para los adolescentes, sino que los turnos se repartirán en todos los puntos habilitados en la provincia de Córdoba.

Por otro lado, Barbás sostuvo que “Es importante reiterar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas de este grupo etario que no lo acrediten no serán vacunadas”.

Quienes deseen vacunarse y no se hayan registrado, pueden hacerlo en la web oficial, sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).