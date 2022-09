La vicepresidenta Cristina Fernández publicó un escrito en su sitio web y reflexionó sobre la causa Vialidad.

"Lo dicho el viernes en nuestro alegato: las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista", expresó.

Fernández es juzgada por el Tribunal Oral Federal 2 junto a otros 12 acusados por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, conocida como “Causa Vialidad”. La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta "jefa" de asociación ilícita y administración fraudulenta.

En su escrito, la expresidenta recordó los antecedentes jurisprudenciales del caso De la Rúa, sobre la responsabilidad de la represión ocurrida el 19 y 20 de diciembre del 2001 y que culminaron con el asesinato siete personas en la Ciudad de Buenos Aires y 39 en todo el país.

“No sólo De la Rúa resultó sobreseído por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de diciembre de 2001, en el que se declaró el Estado de Sitio: el jefe de gabinete Chrystian Colombo y el ministro del Interior Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusados, pese a que el artículo 102 de la Constitución Nacional, establece la responsabilidad solidaria de los ministros sobre los decretos que firman”, expresó.

“Ambos funcionarios nunca fueron requeridos ni reprochados penalmente por los jueces de Comodoro Py”, agregó.

La presidenta del Senado también remarcó Enrique Mathov, exsecretario de Seguridad y Rubén Santos, ex jefe la Policía Federal, únicos condenados por la masacre de 2001, no cumplieron las penas porque no están firmes.

Fernández concluye su texto afirmando que la están juzgando por asociación ilícita cinco veces cuando la ley establece que un persona no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. “Cinco veces juzgada por el mismo hecho, ¿qué nombre tendrá en latín?”, expresó.