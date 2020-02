La capital cubana fue escenario de la reciente presentación de 'Sinceramente'. Una vez más lo hizo la misma Cristina Fernández, y tuvo sus particularidades.

El evento, desarrollado este sábado en la sala "Nicolás Guillén" de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, durante el desarrollo de la Feria Internacional del Libro de La Habana, contó inclusive con la presencia del presidente del país, Miguel Díaz-Canel.

Fue escasos días después de llegada a Cuba, donde la expresidenta una vez más visita a su hija Florencia Kirchner, que se recupera de un problema de salud.

Allí estuvo, una vez más, acompañada y entrevistada por el periodista Marcelo Figueras. En el lugar sonó la marcha peronista y hubo múltiples momentos de aplausos.

En vivo, presentamos #Sinceramente en la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba.

Este fue el momento y el espacio elegido por la vicepresidenta para hablar sobre el 10 de diciembre último, y particularmente sobre el saludo a Mauricio Macri, su sucesor en el poder.

Matias on Twitter

"Cuando extiende la mano, pensé milísimas de segundo muchas cosas: "Se la doy, porque si no 'que van a decir'. Que es un escándalo, una porquería, una bruja. Me imaginaba todas esas mujeres diciendo 'Viste que no le dio la mano'. Entonces agarré y le dio la mano. Pero la cara se me iba transformando... y ese es el resultado de la cara".