La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió en sus redes sociales la recusación a la jueza María Eugenia Capuchetti, que investiga el intento de magnicidio en su contra denominada “SABAG MONTIEL, Fernando s/ homicidio en grado de tentativa”.

En el escrito cuenta las "irregularidades y arbitrariedades" de su actuación en la causa. La ex presidenta quiere que se investiguen las vinculaciones políticas detrás del atentado.

“Comparto la recusación a la Jueza Capuchetti en la causa del atentado contra mi vida, el 1 de septiembre pasado. A partir de la página 7 se detallan sus irregularidades y arbitrariedades, desde el primer día, cuando se borró el celular de Sabag Montiel”, expresó en su cuenta de Twitter.

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, realizaron el escrito que sostiene: “El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”.

“A casi dos meses y medio del atentado, una serie de resoluciones netamente arbitrarias y la total parálisis investigativa nos han convencido de una manifiesta parcialidad contra esta parte”.

Los letrados también señalan que la mayoría de los pedidos de prueba solicitados fueron rechazados.

“La magistrada decidió no delegar la instrucción, pero, paralelamente, no impulsó una sola línea investigativa, no realizó preguntas a los testigos y bloqueó toda hipótesis que vaya más allá de Brenda Uliarte, Fernando André Sabag Montiel y Gabriel Nicolás Carrizo. Esto, aun cuando hay numerosa prueba que señala otros caminos”, sostienen entre otros argumentos.

Aquí el texto completo.