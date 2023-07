A horas de los cierres de campaña rumbo a las elecciones municipales del próximo domingo, el candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo, visitó Crónica de Mediodía, por Canal 10, y delineó los temas prioritarios sobre los que trabajará en caso de llegar a la intendencia de Córdoba Capital.

Al analizar la actual gestión, opinó que “los temas estructurales de Córdoba, no veo que los hayan abordado: cloacas y desagües, no se hizo nada, el orden en la ciudad, que está muy caótico, se hizo poco y nada, el transporte, que es un tema central, funciona muy mal y se ha agravado”, describió.

“Si vos me preguntas qué es lo primero que necesita la ciudad: seguridad, bajar impuestos y mejorar el transporte”, afirmó.

En este orden, insistió en la intención de reclamar la transferencia de 10 mil efectivos policiales a la ciudad, para que sea la Municipalidad la que administre la seguridad. Dijo que “la inseguridad es un problema irresuelto por el peronismo cordobés”.

Sobre el problema de la inseguridad, dijo que en Córdoba “el fracaso es total”.

En este marco, resaltó que “Córdoba ha crecido anárquicamente y desorganizadamente y hoy deviene en una ciudad cara y compleja de administrar, siendo la ciudad más grande y poblada del país”. “Retrocedió en muchos estándares”, agregó.

Con la aspiración de llegar a ser intendente, De Loredo dijo que “es importante que Córdoba recupere su estatura institucional, que aproveche las herramientas tecnológicas y que articule mejor lo público y privado”.

Calificó la gestión de Martín Llaryora con un 6

Al analizar la gestión actual, De Loredo en varias oportunidades destacó la importancia de reconocer cuando una gestión realizó algo bien. En ese sentido, señaló: “Celebro que recuperaron las plazas, que haya parques que los veo más lindos, no creo que sea todo un desastre”.

“Veo que ha sido una gestión que ha tenido mucha guita, que se la dio el gobernador, y con eso recuperó espacio público”, dijo. Incluso, destacó las gestiones iniciales realizadas por Martín Llaryora para acotar el poder del SOUEM.

Destacó la política llevada en ese sentido y dijo que hay que seguir de cerca los gastos para que “el impuesto de los cordobeses no se vaya en salarios públicos”. “Hay que poner la lupa, hay que controlar, tiene que seguir siendo una política común la reducción de jornadas extendidas, de horas extras, saber bien que la tarea la realiza uno, la necesidad de un estudio sobre la dotacion”, agregó.

Fue entonces que para ponerle una calificación a la gestión peronista al frente del municipio, De Loredo le puso un 6. “He hecho un planteo que creo que descolocó al peronismo, por su sensatez: le puse un 6 a la gestión de Martín Llaryora”, afirmó.

“Cuando le puse un 6 se enojó llaryora porque dice que su gestión está para 10, yo no veo que este para 10, y se me enojaron los de Juntos Por el Cambio, porque me preguntan porqué apruebo la gestión”, dijo.

No obstante, fue crítico en cuanto a lo que ha sido el manejo y la publicidad del manejo de las finanzas municipales.

“Este ha sido un estado poco transparente” en lo referido a al manejo de “los números”. “No los hemos podido seguir”, cuestionó al insistir en que “hubo muy poca transparencia”.

Pese a ello, dijo que, por cálculos, pudieron saber que la Municipalidad tiene “cerca de 2.500 servidores urbanos, 500 promotores de convivencia, 2.500 monotributistas, 500 nuevos empleados en el COyS (Córdoba Obras y Servicios), 500 nuevos empleados en la TAMSE, entonces esa pelea que se dio al comienzo en relación al personal, hoy tiene una sombra”, sentenció.

Mientras tanto, también cuestionó a la actual gestión por “haber bajado gastos sin haber bajado luego los impuestos”. Al contrario, dijo que de esta gestión se recuerda que “cuando asumió aumentó en promedio un 70% en el inmobiliario, en el automotor y en Comercio e Industria".

Sobre este tema, insistió en que en su gestión implementará una rebaja impositiva. “La Municipalidad te cobra 300 tasas y nosotros proponemos eliminar 117 que en su conjunto hacen a apenas un 3% de la recaudación”, dijo, al graficar alguno de sus objetivos en materia de impuestos. Incluso, propondrán exenciones en el ámbito de Comercio e Industria con distintas estrategias de promoción.