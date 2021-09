Desde el Gobierno Nacional convocaron a ir a votar con tranquilidad el próximo domingo "porque no es una actividad riesgosa". La declaración corrió por cuenta del ministro del Interior Eduardo Wado De Pedro, quien señaló que haber pospuesto la fecha de las PASO fue importante para ir a votar en un contexto sanitario cuidado.

"Vayan tranquilos y tranquilas a votar porque no es riesgoso" sostuvo el funcionario, quien agregó que "gracias al consenso alcanzado con la oposición pudimos ganar cinco semanas de vacunación donde se aplicaron más de 12 millones de dosis" lo que representa "la mayor medida de seguridad sanitaria" para compatibilizar "el derecho a votar con el cuidado de la salud", concluyó.

Más adelante expresó que esa decisión "fue fruto de la madurez y el consenso político", luego de analizar la "experiencia electoral de más de 100 países", junto a autoridades electorales, políticas, gobernadores y gobernadoras y expertos sanitarios. "Les deseo a todos y todas una muy buena elección", concluyó De Pedro.

A su turno, la Directora Nacional Electoral, Diana Chiodi reiteró las recomendaciones para emitir el sufragio en medio del contexto de pandemia y con los recaudos necesarios.

Recomendó apoyar el DNI en la mesa de votación sin entregarlo en mano a las autoridades de mesa y reiteró el pedido de no pegar el sobre con saliva y poner solamente la solapa del sobre hacia adentro. No obstante ello, dijo que en caso que lo hicieran no se invalida el voto ni podrá ser impugnado.