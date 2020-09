El expresidente Eduardo Duhalde criticó nuevamente a Alberto Fernández.

"Mi impresión es que el Presidente está groggy, como lo estuvo De La Rúa o yo mismo cuando gobernaba.Yo en un momento estaba no contest", dijo a Radio Rivadavia.

Además de utilizar la metáfora boxística, agregó: "Con tantos problemas, tantos impactos psíquicos, en un momento se necesita ayuda. La explicación más benigna es ésa".

"El Gobierno no entiende y no sabe que la gobernanza en crisis es absolutamente distinta a la de los tiempos normales o cuasi normales. No lo ha entendido nunca y por eso arrancó con 22 ministerios", remarcó el dirigente peronista.

Duhalde también reveló que Fernández le encargó "el tema de votar las leyes de transparencia o anticorrupción".

"Me puso a (el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo) Béliz como contraparte del Gobierno, empecé a hablar con todos los sectores, porque yo no trabajo si no es por consenso. Lo fui a visitar con 3 o 4 de un grupo de más de 20, personas de distintos sectores como Facundo Manes, Gil Lavedra, León Arslanian y mujeres muy destacadas, pero después se olvidan, no contestan", contó.