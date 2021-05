Docentes, padres, y alumnos se quejaron del frío que están pasando en las aulas, como consecuencia de la implementación del protocolo anti Covid que dispuso el gobierno de Córdoba.

En un relevamiento realizado en la zona sur de la provincia, distintos actores de la comunidad educativa, manifestaron sus reclamos: "Nos estamos congelando, no podemos dar clases así", se quejó una profesora de un colegio secundario. "Vamos a terminar todos enfermos, y encima no hay camas", dijo la docente que prefirió no brindar su identidad.

Por otro lado, padres de los alumnos que asisten a clases presenciales, se quejaron por las condiciones que se deben cumplir en las aulas para aplicar el protocolo anti Covid con temperaturas que bajaron hasta los 4 grados en los últimos días.

"Una de mis alumnas se llevó una frazada para no pasar tanto frío", sostuvo otra docente. "Nos vamos a salvar del coronavirus, pero vamos a terminar con neumonía", se quejó.

A esto se suma el cierre de los comedores Paicor en las escuelas - por protocolo- donde muchos alumnos recibían un desayuno caliente para comenzar las actividades y ahora no tienen qué ingerir.

El protocolo polémico, que fue mandado a los colegios públicos y privados de todos los niveles de educación en marzo, fue publicado recién en las últimas horas de este viernes por el gobierno de Córdoba.

Las recomendaciones que contempla el protocolo:

● Ventilar siempre, todo lo que sea posible de manera continua. La magnitud de la ventilación tendrá que ser acorde al número de personas que se encuentran en ese ambiente interior, al tamaño del lugar y las actividades realizadas en el mismo.

● En el caso del COVID-19, se debe incorporar la ventilación como una medida de protección adicional a las recomendaciones generales de prevención (uso adecuado de barbijo, distancia de 2m, higiene de manos).

● Abrir las puertas y ventanas exteriores, idealmente con ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos).

● Abrir puertas y ventanas de manera continua genera un flujo de aire permanente, sin que se acumulen aerosoles, por lo que es mejor que una apertura intermitente (como sería, por ejemplo, abrir 5 minutos cada hora).

● En escenarios de bajas temperaturas, para una correcta ventilación, mantener abiertas las ventanas como mínimo de 5 cm de manera constante.

● Hacer funcionar los sistemas centrales de ventilación, calefacción o aire acondicionado en los edificios que existen. Los sistemas deben funcionar desde 2 horas antes con el mayor recambio de aire exterior y hasta 2 horas después de que se ocupe el edificio. Estos equipos deberán tener un mantenimiento periódico que garantice su correcto funcionamiento. SIEMPRE MANTENER LA VENTILACIÓN CRUZADA

● Se recomienda, desde la perspectiva de la salud ocupacional y ambiental, en la medida de que sea posible flexibilizar los criterios de confort con el fin de obtener un máximo ingreso de aire exterior. En ciertos casos, especialmente en épocas invernales, el ingreso de aire exterior podrá significar algún incremento en el consumo de energía para climatizar los ambientes.

● Los dispositivos de AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT no realizan un recambio de aire con el exterior, por lo tanto, las concentraciones de aerosoles pueden aumentar significativamente en ambientes climatizados por estos equipos. La única forma de lograr una dilución de aerosoles es permitir el ingreso de aire del exterior. En épocas templadas se recomienda:

● Utilizar extractores para remover el virus por desplazamiento del aire hacia el exterior. Este es uno de los métodos de control de exposición al virus en el aire.

● Utilizar ventiladores que incrementen la velocidad de intercambio del aire interior exterior, evitando que genere flujo de aire directo entre las personas que están dentro del ambiente (siempre debe hacerse con ventanas y / o puertas abiertas). Para lograrlo de manera segura, es importante tener en cuenta la ubicación de los ventiladores, la cual depende de la configuración de la habitación. Evitar ubicar los ventiladores de manera tal que puedan provocar que el aire contaminado fluya directamente de una persona a otra. Una estrategia útil es usar un ventilador de ventana, ubicado de manera segura en una ventana, para extraer el aire de la habitación hacia el exterior. Esto ayuda a llevar aire puro a las habitaciones a través de las ventanas y puertas abiertas sin generar grandes corrientes de aire en la habitación. Las normas internacionales para salas comunes, residencias y aulas recomiendan el ingreso al ambiente de 12,5 litros / segundo de aire exterior por persona. Un extractor es un ventilador colocado en una abertura que extrae mecánicamente el aire interior del ambiente hacia el exterior. Un ejemplo son los extractores que usualmente se colocan en los baños.

El comunicado oficial lleva las firmas de la Jefa de Epidemiología de la prov. de Córdoba, Laura López, y de la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, María Gabriela Barbás, y no contempla que la mayoría de las escuelas públicas provinciales no tienen una calefacción adecuada para contrarrestar que llegarán en el invierno.