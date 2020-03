Ex funcionario de Cambiemos intenta ingresar a Pinamar en medio de la Pandemia

Las interminables colas de auto en localidades de la costa bonaerense, que empezaron a viralizarse en los últimos días en Monte Hermoso y prosiguieron en más destino, causaban sorpresa y repudio en medio del prudente pedido del gobierno nacional para sostener un aislamiento voluntario. Desde este viernes, es obligatorio.

Pero una situación particular se vivió en uno de los ingresos a Pinamar, cuando vecinos interrumpieron el paso a presuntos turistas, o personas que no residen en el lugar. El propio intendente local, Martín Yeza, había remarcado que "no vengan" a pasear.

Las discusiones no fueron pocas, y en uno de los momentos de mayor tensión, una filmación pudo captar a un exfuncionario del gobierno nacional durante la gestión macrista siendo impedido de pasar.

A Héctor Lostri le pidieron documentación que acredite su residencia: "Mostrá el documento. Sino volvete a tu casa. ¿Entendés lo que está pasando?". El argumento apuntó a que "tengo todas mis cosas acá, sólo fui a hacer las compras".

Lostri tuvo gran relevancia en el gobierno anterior. Recordado por su paso por Fabricaciones Militares, era interventor al momento de un masivo despido en la sede de Ciudad de Buenos Aires. También fue embajador argentino en Paraguay.

Antes, había pasado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde acumuló denuncias por "incompatibilidad de funciones" al ser asociado a un corredor inmobiliario con negocios en la gestión porteña de Macri, y de "incumplimiento de deberes de funcionario público", al autorizar derribar un importante edificio siendo subsecretario de Planeamiento Urbano en CABA.