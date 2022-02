Alberto Fernández dijo este sábado que la Argentina "no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos", defendió la visita que realizó recientemente a Rusia y China, y sostuvo que con Estados Unidos quiere tener "una relación madura, franca y sincera".



"El mundo ha cambiado y es multilateral, lo que nos obliga a vincularnos y tener relaciones maduras de respeto con todos los países del mundo. Argentina no tiene amigos ni enemigos permanentes ni perpetuos, sino la defensa de sus intereses", dijo el Presidente en una entrevista con radio Diez.



El Presidente dijo que con la incorporación de la Argentina a la Ruta de la Seda china se dio "un paso muy significativo" en materia comercial y afirmó que espera "dar esos mismos pasos con Europa, Brasil y Estados Unidos".



"Argentina debe hacer todo para poder abrir el comercio y no ponernos condicionamientos políticos", afirmó el mandatario.



Respecto del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sostuvo que "nos permite seguir adelante con la idea de seguir haciendo crecer la economía" argentina y destacó como "un acto de sensatez" por parte de la oposición el apoyo a ese entendimiento.



"El acuerdo con el FMI que estamos impulsando es un paso más de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Este es el primer paso que nos libera de hacer pagos durante cuatro años y nos permite seguir adelante con nuestra idea de seguir haciendo crecer la economía", dijo el mandatario, y remarcó como "un acto de sensatez" que la oposición "nos ayude a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina".



Acerca de la discusión planteada entre el Gobierno nacional y el porteño en torno al nivel de subsidios que recibe la capital para el transporte público, el Presidente planteó que "ser autónoma exige autofinanciarse, pero le cuesta mucho entender esto a la ciudad" de Buenos Aires.



"Hay que ir resolviendo este tema con seriedad. Soy porteño, amo a la ciudad y celebro la autonomía de la ciudad pero esto de ser autónomo para hacer lo que quiero pero me dan la plata para hacerlo, no es razonable", afirmó.

Télam