Entrevista a Oscar González - AM 580 by cba24n.com.ar

Vía Boletín Oficial de la provincia de Córdoba se sancionó este jueves la reforma previsional, que pocas horas antes había sido aprobada en la Legislatura.

Así, ya rige la Ley 10694, denominada "Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba".

No sin polémicas, por sus condiciones de ajuste a más de 105.000 jubilados y un tratamiento que se ocultó hasta pocas horas antes de la sesión, en el oficialismo hoy aducen que la cuestión "era necesaria".

El presidente provisional de la Unicameral, Oscar González, justificó: "Quien gobierna debe tomar decisiones, más allá del costo político que se pueda tener. Esto había que hacerlo en este momento, antes de que haya un descalabro financiero en la Caja".

En su intento de referirse al tratamiento exprés, desvió la atención al remarcar que "cuando se revisa la historia de reformas previsionales en Córdoba, hubo cosas más crudas que esta". Y apuntó a la de 1995, cuando Ramón Bautista Mestre la realizó vía decreto.

Entrevistado por radio Universidad, consideró que la normativa brindará mejores condiciones "para la gobernabilidad", que otorgará "sustentabilidad a la Caja de Jubilaciones" y permitirá "que los jubilados puedan seguir cobrando puntualmente".

Consideró valorable que "se eleva considerablemente la mínima", que en caso de única percepción será de $ 25 mil, y para González, "los dirigentes gremiales del sector público saben que la Caja atravesaba una situación imposible de sostener" y "van a entender la situación".

Para el dirigente "no hubo imposiciones" del gobierno nacional, y ante la consulta respecto a futuras reformas, señaló: "No hay absolutamente ninguna idea de hacer nuevas modificaciones. En este momento no está en la agenda".