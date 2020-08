En el contexto de la pandemia el Ministerio de Educación de la Nación informó el martes que las "instancias aprendidas durante 2020 serán evaluadas y acreditadas este mismo año, aunque no serán definitorias para el pase de grado o año", manifestación que trajo aparejado muchos malentendidos.

Al respecto, el titular de la cartera de Educación provincial, Walter Grahovac, aclaró por Canal 10 que "no es la intención que los chicos pasen de año sin haber aprobado el año". "Si no aprueba, no se les va a reconocer el año", agregó el funcionario.

Asimismo, reconoció que ante el panorama incierto del alumnado, "nuestro consejo ha sido no evaluar ahora y empezar a evaluar cuando haya presencialidad".