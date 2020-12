El lunes, tras lograrse en la Cámara de Diputados la media sanción de la ley que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), se abrió el debate en el Plenario de la Cámara de Senadores, con la presencia de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; el ministro de Salud, Ginés González García; y la ministra de la Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

Este martes comenzó la ronda de debate con la palabra de especialistas, a favor y en contra de la iniciativa presentada por el Ejecutivo nacional.

Hasta las 13, fueron convocados:

A favor

Ricardo Gil Lavedra, abogado e integrante del tribunal que en 1985 realizó el Juicio a las Juntas; Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista; Gala Díaz Langou, directora de Protección Social en Cippec; Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; Luciana Sánchez, abogada penalista y fundadora de la línea "Más información menos riesgos" iniciativa del grupo "Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto".

En contra

Pablo Garat, profesor de Derecho Constitucional y decano de la Facultad de Derecho de la UCA; Úrsula Cristina Basset, profesora titular en Derecho de Familia; y María Florencia Álvarez Travieso, Magister en Ciencias Políticas, especialista en Políticas Públicas para la infancia; María Elena Critto, socióloga especialista en temas de salud; Alberto Bianchi, abogado penalista.

En tanto, entre las 15 y las 18, llegan más testimonios:

A favor

Aida Kemelmajer de Carlucci, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencia de Buenos Aires y de Córdoba; Natalia Gherardi, abogada y directora ejecutiva de ELA; Marta Lamas Encabo, antropóloga y catedrática del Instituto tecnológico autónomo de México (ITAM); Melisa García, abogada feminista; Alejandro Osio, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Pampa, especialista en Derechos Humanos.

Aida Kemelmajer de Carlucci: "El derecho no se confunde con la biología, y como los derechos no son absolutos entran en conflicto entre sí. Esto se debe resolver con razonabilidad y argumentos correctos", expresó la Doctora en Derecho.

"Se debe tener en cuenta el derecho de toda persona a no ser instrumentalizada, a su autonomía, que también aplica a la mujer gestante junto a otros derechos de planificación de su vida. Estos son derechos fundamentales", señaló y amplió: "Existe el derecho de ser madre, como el de no serlo. La vida solo es tal si es digna, y la dignidad va unida a la autonomía".

Melisa García: "El control patriarcal de nuestros cuerpos existe desde la inquisición. Que el aborto sea legal no es sólo deuda con la democracia sino también con la autonomía de decidir sobre nuestros cuerpos", dijo la abogada.

Además, agregó: "Permanecer en un sistema de división social basada en el género no funciona. La protección del derecho a la vida no es absoluta, es gradual y sigue un desarrollo. Si bien todo niño tiene derecho a la vida, se reconoce esa vida a partir del nacimiento".

En contra

Edgardo Young, especialista en fertilización asistida; Alfredo Vitolo, abogado constitucionalista; Débora Rainieri, abogada e investigadora de UCA y UBA; María Inés Franck, miembro del Centro de Bioética, Persona y Familia; Santiago Alfonso, doctor de derecho y abogado por la UBA.

Edgardo Young: "La salud se debe comprender en un todo", dijo el especialista en fertilización y consideró que tras un aborto "la mujer arrastra toda su vida haber eliminado una vida", sin embargo señaló: "No crean que la mujer no sufre cuando realiza un aborto, la mujer sufre y lo sufre toda la vida".

El médico, durante su exposición, confundió el proyecto de ley de IVE con el de los 1000 días: "He visto que a la interrupción legal del embarazo le ponen fecha de 1000 días, nunca entendí y nadie me explicó por qué son los 1000 días. Para mí la vida humana comienza con la fertilización, con la unión del óvulo con el espermatozoide y cuando comienza la multiplicación celular se va desarrollando un nuevo ser ¿Es una persona? No. Es una persona en potencia".

Débora Rainieri: "Este proyecto favorece a los organismos internacionales que hace tiempo quieren esta ley; a las clínicas clandestinas que hoy imponen realizar el aborto; y a los hombres, que se verán beneficiados por no hacerse cargo de un embarazo no deseado", manifestó la abogada.

"Si el ser humano desde la concepción no es persona ¿Qué es?¿Una cosa?", se preguntó.

En cuanto al punto que no es necesaria la denuncia en los casos de violación para solicitar la interrupción de la gestación, salvo en las menores de edad, Rainieri dijo: "Estamos ante, me atrevo a decirlo, un proyecto de ley que permitiría el aborto a libre demanda bajo las causales encubiertas. La misma Corte en el fallo FAL dice 'sabemos que muchas mujeres pedirán el aborto con la excusa de que han sido violadas (...) pero no les pediremos que hagan la denuncia policial'. De esto estamos hablando y es sumamente peligroso", indicó.

