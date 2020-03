El concejal por Córdoba Cambia, Juan Negri, visitó los estudios de Crónica Matinal y se sumó al debate respecto de las declaraciones de Martín Llaryora en el discurso de apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

Indicó que es una "buena noticia de escucharlo al Intendente, es muy importante. No lo digo como chicana, sinceramente teníamos ganas de escucharlo y trazar un mapa de lo que piensa y de lo que recibió de la ciudad", empezó.

"Me hubiese encantado tener una referencia mucho más contundente respecto del impuestazo, que en realidad no la hizo. El porqué sobre todo, por qué llego a tomar esa medida. No hubo referencia a la situación que tenemos con la basura en Córdoba. Estamos en un momento muy delicado, con una causa en la Justicia federal, con responsabilidades de todo tipo, gremiales, políticas. Me preocupa mucho porque durante la gestión de Mestre dimos una discusión muy grande", dijo respecto del silencio del intendente respecto al aumento de tasas de inmobiliario y automotor de febrero, y el contrato de la basura.

Negri agregó que vio al Intendente nervioso al principio de su discurso. "Está haciendo pie en la ciudad. No hay que subestimarla a Córdoba ni a los cordobeses. Tiene que abrirse hacia la oposición, hay muchos que lo queremos ayudar. Los oficialismos, al cerrarse ellos solos a definir cinco puntos estructurales de la ciudad, para mí no está bueno más allá de que tienen la potestad de hacerlo", expresó.

El presidente del principal bloque opositor en el Concejo apuntó que durante el discurso, Llayora "habló mucho de modernidad, de servicios públicos, de volver a incorporar a Córdoba al mundo, que suena todo muy lindo y a veces, muy superficial. Queremos saber cómo. Sobre la deuda, opino que en vez de tirarnos con millones, hay que explicarles a los vecinos cómo vamos a resolver lo básico. Lamentablemente esta ciudad hace muchos años que discute sobre lo básico y lo cotidiano. Hay que salir de esa discusión porque Córdoba, con la estructura y las necesidades que tiene, hasta te diría que es de una mediocridad absoluta. Pero es una realidad que hay que resolverlo. El intendente lo describió, y ahí también nos tendrá a nosotros", destacó.

Por otro lado, y sobre los servicios públicos, Negri destacó que el Intendente "tiene una ordenanza de superpoderes, que le va a permitir abrir todos los contratos de concesiones. Veamos todos los contratos de servicios públicos que hoy se critican, y bien criticados muchos por los servicios que prestan, para ver si las empresas están en condiciones de seguir", reclamó.

“Cómo síntesis de la sesión inaugural del Concejo: 👉🏼 Se sigue haciendo silencio sobre el impuestazo que comenzarán a pagar los cordobeses 👉🏼 Hizo un diagnóstico de Cba que es catastrófico y promesas que parecen de campaña. Lo que no sabemos es con qué recursos van a cumplirlas”— Juan Hipólito Negri on Twitter Link Juan Hipólito Negri on Twitter

Respecto de las declaraciones de la cúpula ejecutiva municipal sobre que la Municipalidad está "detonada" en varios aspectos, el concejal expresó que en "algunos servicios sí, está claro con caminar la ciudad. Esta oposición no es la misma que tenía el intendente anterior en su gestión. Acá tiene concejales que conocen la ciudad", aseguró.

"Llaryora dice que recibe una ciudad detonada. Ahora bien, ¿qué está haciendo con la ciudad detonada? ¿Abrió los contratos de servicios públicos, los va a dar de baja, los va a continuar, prorrogó los contratos de la gestión anterior, las empresas que venían no pueden cumplir funciones, había una cuestión de urgencia? Faltan algunas precisiones todavía", afirmó.

Sobre la creación de comisiones para tratar temas que la actual gestión considera fundamentales, Negri afirmó que "la estructura de la política pública del municipio va a pasar por las comisiones en el Concejo, y entre ellas, una que me preocupa que es la de espectáculos públicos, que es una caja negra histórica en esta ciudad. Nosotros queremos ayudar, pero no tenemos funciones ejecutivas para eso", expresó.

"Se nos habían anulado muchas facultades con la emergencia de Llaryora, entonces, queremos recuperarlas. En términos de normas me parece perfecto. Ahora, si nosotros somos los que tenemos que definir cómo y de qué manera se habilitan, imagínense lo que va a ser el Concejo Deliberante respecto a eso, vamos a tener todos los días a un empresario nuevo queriéndonos decir lo que tenemos que hacer, y esas discusiones creo que no están dadas para una comisión como la que quiere hacer Llaryora", cerró.