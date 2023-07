A menos de una semana de las elecciones municipales, Juan Pablo Quinteros habló sobre su candidatura como intendente de la ciudad de Córdoba en Ponete al Día por Radio Universidad.

A principios de junio, Quinteros rechazó ser candidato a intendente del partido Encuentro Vecinal, liderado por el abogado Aurelio García Elorrio, por “discrepancias” en la estrategia electoral.

“Le dije (a García Elorrio) que el desafío nuestro es ampliar nuestra base de sustentación. En época donde la gente descree de la política y se instala el discurso de la antipolítica yo soy de los que creen que de esto se sale con más y mejor política”, remarcó.

Y agregó: “Aurelio sostenía que tenía que ir con candidatos propios. Yo sostenía que había que hacerlo más amplio y esto lo estamos haciendo con Somos Córdoba”.

A pesar de presentarse con lista propia, Encuentro Vecinal candidateó a César Orgaz, Quinteros reconoció que votó a García Elorrio en las elecciones pasadas a gobernador.

Somos Córdoba es una lista que participará en las elecciones de este 23 de julio en las elecciones municipales de la ciudad de Córdoba.

El candidato a intendente es Juan Pablo Quinteros. Es abogado y actual concejal de la ciudad de Córdoba. También fue legislador, director de Ersep, subsecretario de Desarrollo Social y Participación Ciudadana Municipal, entre otros cargos.

El candidato a viceintendente es Gabriel Ratner, decano en Córdoba de la Universidad Nacional de la Defensa Nacional, economista y especialista en finanzas.

¿Tercera fuerza?

“Cuando hablamos tercera fuerza vamos a tener que esperar el resultado para ver quién saca los números de eso”, declaró cauto Quinteros.

Y remarcó: “Me considero una opción válida y seria porque hemos logrado armar un equipo muy fuerte con una lista de candidatos que me enorgullezco poder mostrarlo. Puedo hacerlo del primero al último con sus CV y que vean quiénes son”.

Seguridad

Como eje de campaña, el candidato planteó la seguridad. “Cuando yo voy a los barrios, el primer tema que salta es el narco”, destacó.

Quinteros lamentó que el tema no trate propuestas sino que se hable sobre las denuncias contra Cristian Chesarotti y Jessica Rovetto Yapur, candidatos a concejales.

“De Loredo tiene que aclarar el tema porque cuando se instala que el narcotráfico y la política van de la mano de ahí no tenemos retorno. Yo no me presto para ninguna operación”, afirmó.

Y agregó: “el municipio es el primer eslabón en la calle. Necesitamos coordinación con la Fuerza Policial Antinarcotráfico y también vamos a tener que coordinar con la Justicia Federal”.

Juan Pablo Quinteros afirmó que la propuesta de campaña está desarrollada por el especialista de Miguel Robles por recomendación de Soledad Laciar, madre del adolescente asesinado por la Policía, Blas Correas.

La propuesta plantea “municipalizar la seguridad” utilizando modelos de seguridad comunitaria o policía de proximidad. El candidato propone crear el Cuerpo Municipal de Prevención (CMP) compuesto inicialmente por 900 operadores.

Estos operadores deben contar con algún título de pregrado (en Seguridad o Ciencia de Datos) y deben realizar un curso de un año que sería dictado en universidades privadas o públicas de la ciudad.

Este Cuerpo también trabajaría con ciencia de datos analizando las estadísticas de delitos y tratando de prevenirlos antes de que ocurran.

Transporte

En materia de transporte, Quinteros cuestionó los “megaproyectos” como el tren ligero que planteó Rodrigo De Loredo.

“La política vende muchos espejitos de colores. El problema es que del otro lado hay gente que lo compre”, remarcó.

Y cuestionó: ¿Por qué no somos más realistas y le garantizamos a la gente que el colectivo va a pasar a horario?

Afirmó que lo mejor para el transporte es trabajar sobre la traza urbana con visión metropolitana, hacer calles que funcionen y ordenar el tránsito.