En campaña electoral por partida doble, el gobernador Juan Schiarettti continuo mostrándose con el precandidato a intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, pero también calienta la campaña rumbo a las elecciones nacionales donde él mismo compite como precandidato presidencial.

En esa línea, Schiaretti aprovechó un acto donde habilitó la urbanización de barrio Los Artesanos, para cargar contra su competidor del oficialismo, Sergio Massa, a quién responsabilizó por "el fracaso" del Gobierno nacional.

"Si hay alguien que expresa claramente el fracaso del cuarto gobierno kirchnerista es Sergio Massa, el candidato a presidente del kircherismo", afirmó el gobernador durante el recorrido por las obras.

Schiaretti volvió a mostrarse en público por su sucesor en la gobernación, Martín Llaryora y por el candidato a intendente del peronismo en la Capital para el próximo domingo 23 de julio, Daniel Passerini.

“Es el ministro de Economía que llevó la inflación del 65% al 130% anual y al que el dólar se le fue de 240 a 520 pesos" continuó diciendo Schiaretti respecto a Massa y agregó que con esos números "en cualquier país del mundo es difícil ser candidato, pero el kirchnerismo eligió que sea él".

Finalmente, Schiaretti pidió el voto para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"El candidato a presidente que no es del AMBA, o sea que no es porteño ni del Gran Buenos Aires, soy yo. Por eso les pido a los cordobeses que me apoyen con su voto para que el interior productivo pueda tener un candidato a presidente que cuide a toda la Argentina".