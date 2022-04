Luis Juez, senador nacional del PRO, se presentó este jueves en la justicia y pidió que lo designe en el Consejo de la Magistratura de la Nación como representante de la segunda minoría parlamentaria y que anule el nombramiento de Martín Doñate, senador kirchnerista, que fue enviado Cristina Kirchner tras la división del bloque oficialismo en el Senado.

Junto con el senador Humberto Schiavoni hicieron la presentación ante el juez en lo contencioso administrativo federal Santiago Carrillo, "para que designe como representante al Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del Honorable Senado al senador Luis Alfredo Juez, como consejero titular por la segunda minoría”.

El escrito expresa: "con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente por medio del DPP 33/22 del 20/04/2022, en lugar de haber cumplido en designar al senador Luis Juez”.

“Resulta claro que el incumplimiento por la Sra. Presidenta de la Cámara de lo solicitado por nuestro Bloque importa un notorio e ilegal desconocimiento de la autoridad de la sentencia de la Corte Suprema dictada en autos y por lo tanto dicho incumplimiento debe ser subsanado”.

Vale recordar que el senador de Juntos por el Cambio, candidato a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, cuestionó la división del Frente de Todos en el Senado para sumar un representante más en el organismo. En caso de prosperar la maniobra oficialista, el legislador opositor perdería su espacio.

Por impulso de la vicepresidenta, el bloque del Frente de Todos partió en dos la bancada en el Senado. Desde la oposición estiman que esto le permitirá quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura, para evitar el control de la Corte Suprema del organismo que designa y remueve a los jueces.

Esto implica que el bloque original del Frente de Todos quede conformado por “Unidad Ciudadana”, espacio referenciado en la vicepresidenta, y el “Frente Nacional y Popular”, alineado con los gobernadores.

Juez, en diálogo con Radio Universidad, adelantó que la maniobra de CFK es "ilegal" más que no ética: "Es un abuso de autoridad, que hecha por tierra lo que acordamos en la labor de la primera sesión que tuvimos el 9 de diciembre cuando se constituyó el cuerpo donde se establecieron mayorías y minorías respetando la voluntad popular".

El senador volvió a anunciar que "la denunciará en el transcurso de la mañana de hoy".

"Lo que hizo de convalidar una división para quedarse con un asiento de más".

Consultado sobre un antecedente similar que protagonizó Juntos por el Cambio, Juez destacó: "La reiteración de hechos delictivos no hace legal un hecho. Que se hagan cargo los pecaminosos, no yo. Si alguna designación estuvo mal hecha no me la pongan a mi, no estaba en el país, era embajador".

"La picardía no debe ser festejada. Después nos quejamos que nos va mal a los argentinos".

"No me interesa ningún lustre ni capa. Es una oportunidad que no voy a dejar pasar de mostrar en la política cuando los intereses son desesperados, para ocupar una silla para seguir escondiéndose de la voluntad popular, haciendo negocios y teniendo fiscales y jueces que te miren para otro lado. Hay que replantearse como sociedad si así nos va bien".

"La mayoría de la gente está luchando por comer, y por eso la política se aprovecha, se abusa. No hay trabajo. A nadie le importa el Consejo de la Magistratura, este parece un problema de un puñado de dirigentes, comparto que la gente tiene otros problemas, por eso la política se abusa. Pero yo tengo una responsabilidad y la voy a cumplir".