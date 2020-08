Pese a su carácter de aliado a Juntos Por el Cambio, el titular del Frente Cívico de Córdoba, Luis Juez, no escatima cuestionamientos hacia adentro.

Entre ellos, en las últimas horas se separó de las actitudes del expresidente Mauricio Macri, que concretó dos viajes (primero a Paraguay, ahora a Europa) en los últimos tiempos y en plena pandemia.

En tal sentido adujo que "no tengo por qué explicar esto", considerando que "es una decisión personalísima".

Pero fue tajante: "Le tengo aprecio a Macri, pero esto es desubicado como caballo arriba de un techo (...) Sería bueno que en algún momento pudiera decir 'No tengan expectativa, no me pidan que me pare de 5 y distribuya la pelota'. Entonces lo hacemos, y no te podés enojar si se va a Francia o a Suiza".

Siguiendo su línea humorística, consideró que "la reforma judicial es inoportuna como una suegra tomando mate a la siesta en plena luna de miel".