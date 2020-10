A pocos días de cumplir un año de su triunfo como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una entrevista a Télam, donde conversó sobre cuestiones acerca del balance de su gestión tras el primer año, el accionar de sus medidas ante la pandemia y las figuras del macrismo.

“En la provincia decían que iba a perder por afano y le ganamos a Vidal por casi 20 puntos. Ella era para todo el mundo imbatible”. Y agregó: “Tenemos capacidad, comprensión y conciencia sobre las dificultades que hay tras cuatro años de neoliberalismo feroz”.

A su vez, defendió la actual gestión del oficialismo ante la crisis sanitaria actual que vive el país y la figura del Presidente Alberto Fernández: "estamos comprometidos a atravesar esta situación inédita y dramática. Alberto está mostrando una especial capacidad para conducir el Gobierno en momentos de enorme dificultad. Dada esa circunstancia y sabiendo que veníamos de una situación de mucho daño, estamos haciendo un papel muy positivo".

Ante el interrogante por la aparición pública y los dichos del ex-presidente Mauricio Macri, el gobernador fue contundente: "No me sorprende porque gobernó así de mal. Son discursos memorizados, incoherentes y mentirosos. No llama la atención: prometió mejorar todo y fue un desastre como gestión económica. Hubiera esperado una postura un poco más seria. Es una suerte de campaña electoral adelantada buscando hacer daño al Gobierno sin siquiera tener en cuenta los efectos que eso puede producir en una emergencia sanitaria. Un volumen de irresponsabilidad muy llamativo".

"Me gustaría tener una oposición un poco más seria y más empática con la situación que se está viviendo", expresó Kicillof.

Por último el Gobernador, reflexionó el balance de la situación actual que vive la provincia de Buenos Aires y remarcó: "estaba señalada como a la que se le iba a desbordar el sistema sanitario. Pero pasamos de 883 camas a 1.200, compramos 1.200 respiradores, hicimos 125 obras y nadie quedó sin atención. Este tipo de esfuerzos que son del conjunto de los bonaerenses deben llenarnos de orgullo. Pero son cosas que podremos evaluar terminada la pandemia. Mientras tanto, no me relajo ni festejo", concluyó.

Fuente: Télam