Con una alta tensión entre el gobierno nacional y el ex presidente Mauricio Macri como telón de fondo, la jueza comercial María Cirulli resolvió "que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. -propiedad del Grupo Socma, perteneciente a la familia Macri- carece de valor positivo", es decir, que no vale nada. Es por eso que, si en un plazo no mayor a los 20 días - fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar. En este escenario, la deuda que el Estado Argentino le reclama al grupo perteneciente a familiares directos del líder del Pro, deberá hacerse cargo del pasivo.

Según el Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino SA le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos. De confirmarse este monto, Socma y el patrimonio de los Macri no alcanzarían para satisfacer el pasivo reclamado por el Estado Nacional al Correo Argentino.

La familia Macri debería hacerse cargo de la deuda millonaria del Correo Argentino. Foto: AP Photo / Natacha Pisarenko

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados ​​en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiera correspondido en una valuación de tanta complejidad" aseguró un vocero de la empresa en declaraciones a Infobae.

" Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponda al plazo para que Correo y / o los interesados ​​acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado ”, detalló el vocero.

Pese a los cuestionamientos jurídicos enviado por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es incuestionable.

Mientras, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La fecha clave es el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y posteriormente, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.