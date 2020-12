“Gracias al colegio San José ... a cada una de las personas que lo forman, a los compañeros de Blas y toda su familia. El diploma hoy era para él. Pero no fue posible. Tome nota Sr. Gobernador. Deje de preocuparse tanto por quitar las calcos del ingreso a su hogar y dedíquese a lo importante. BLAS hoy tenía que recibir su diploma. No lo olvides. Yo no olvido ” @cordobaok

@jschiaretti

#justiciaporblas

La publicación de la mamá del adolescente asesinado, hizo el posteo en su cuenta de Facebook, junto a la foto de la mención especial.

Días atrás, familiares y amigos del menor baleado en un control policial, pegaron letreros en el ingreso del barrio privado donde vive el gobernador Juan Schiaretti, en cercanías al Complejo Ferial.

#JusticiaPorBlas decían las pegatinas que fijaron familiares y allegados del chico, que fue ultimado a balazos en un retén policial en la avenida Vélez Sarsfield.

Los carteles fueron pegados en postes y sitios cercanos al ingreso del country Altos del Chateau donde vive Schiaretti.

La causa tiene 14 policías imputados y ocho detenidos, dos de los cuales dispararon contra el Fiat Argo en el que se conducían Blas y sus amigos: Lucas Gómez, acusado de homicidio agravado y de ser el autor material del disparo, y Javier Alarcón, el otro policía que estaba en el control.



Fuente: Cadena 3