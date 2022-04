Esta semana, la Inspección General de Justicia (IGJ) avanzó en un pedido de nulidad contra la sociedad Hidden Lake, que controla el magnate británico Joe Lewis y que a su vez tiene bajo su poder los territorios alrededor del Lago Escondido sin abrir un camino para llegar allí.

Es decir, tiene virtualmente secuestrada una belleza natural argentina. Ricardo Nissen, inspector general de justicia, dio detalles a Nada del Otro Mundo de la FM 102.3 sobre esta solicitud y sostuvo que "no es una sociedad como corresponde".

El funcionario recordó que una sociedad es una agrupación de personas para el intercambio de bienes y servicios con el objetivo de distribuir dividendos: "En este caso no es eso. Acá es él (Joe Lewis), que se disfraza de sociedad". Nissen enumeró que Lewis no solo es el socio mayoritario sino que además "las actas de directorio son formularias, los directores son empleados y la sede social está en un centro de abogados, que son apoderados para cualquier trámite".

"Estaban en infracción con todo", resumió el funcionario.

Nissen destacó que la sociedad dio pérdida en prácticamente todos sus ejercicios. ¿Cómo se financia entonces? "Con aportes del exterior, que vienen de Bahamas, que no están inscriptas. Esto es una infracción a la ley argentina. Y cuando las sociedades offshore mandan plata a la Argentina para mantener la estancia, dicen que las acciones correspondientes una vez que se capitalicen esos aportes hay que entregárselos a Joe Lewis", subrayó el titular de la IGJ, quien agregó que "mayor confesión de que es una sociedad ficticia, simulada, fraudulenta, no hay".

Un detalle de lo hallado por la IGJ sirve a la perfección para ejemplificar la mecánica: los directores -que eran empleados, según Nissen- vivían todos en El Bolsón, pero las reuniones de directorio se hacían en Buenos Aires. "Obviamente, no concurría nunca ningún accionista", indicó Nissen.

El punto de partida para pedir la nulidad es el no cumplimiento de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que obliga a Hidden Lake y Joe Lewis a abrir un camino que permita a cualquier persona a llegar al Lago Escondido. "La sociedad ha incumplido un mandato judicial por más de diez años. Eso ya no es un acto, es una actividad", disparó Nissen, quien además dijo que Hidden Lake "realiza todo tipo de maniobras de demora del juicio".

Como la IGJ no tiene facultad para decretar la nulidad, elevó el pedido a un juez porteño. ¿Los motivos concretos? Hay tres principales, según relató Nissen: "simulación, porque es un ropaje de Lewis; abuso de derecho, porque se crea una sociedad que no son los fines que tuvo el legislador para dar el beneficio de una sociedad con personalidad jurídica, para esconderse; y falsa causa, porque la causa no es hacer ninguna explotación sino que es nada más que poner a nombre de otro un bien que formalmente está a nombre de una sociedad".