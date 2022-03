De paso por la capital provincial Juan Manuel Llamosas ratificó sus aspiraciones a ocupar la gobernación de la provincia de Córdoba.

Aunque reconoce que hay otros dirigentes con similares ambiciones, el intendente de Río Cuarto apuesta a un proceso de construcción para el que acumula dos períodos de experiencia. Ambos, destaca, atravesados por la pandemia del coronavirus y su impacto en distintas dimensiones.

"Por supuesto que me siendo capacitado para ese desafío, pero también soy muy respetuoso de las construcciones colectivas y los proyectos. En ese camino me van a encontrar formando parte de este espacio que tiene la renovación de sus dirigentes y la experiencia de gestión la virtud que no tienen otros", aseveró.

A la salida del Teatro del Libertador, donde presentó la tercera edición del Otoño Polifónico, el funcionario habló con el programa Otra Vuelta de Tuerca, que emite Radio Universidad.

En la ocasión consideró que en 2023 los cordobeses apostarán por la continuidad de Hacemos por Córdoba pues valorarán una gestión exitosa que lleva 24 años. "Cuando se elige quiénes tienen que representarlos a nivel de decisiones ejecutivas, se elige experiencia, se elige gestión, se elige certeza. Esos son atributos que tiene Hacemos por Córdoba y que no tienen los partidos de la oposición", aseguró.

En ese marco consideró que las definiciones en torno a los representantes del espacio deberían llegar a través del consenso. No obstante indicó que "nunca hay que dejar de lado los procesos de selección interna".