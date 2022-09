El expresidente Mauricio Macri afirmó hoy que se siente "muy cómodo" apoyando a los dirigentes de Juntos por el Cambio que ya se perfilan como precandidatos a presidente para las elecciones del 2023, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero anticipó que va "a jugar" si alguno de los postulantes no "garantiza el cambio".

"Mi trabajo es hoy ayudarlos a crecer, y, si veo que al final del camino uno garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar. Si no estoy seguro que hay una marcada diferencia no voy a pedir el voto por uno, creo en la sabiduría de la gente", sostuvo en declaraciones que formuló al diario ABC de España, donde se encuentra participando de la IV Edición del Foro La Toja, junto a dirigentes y expresidentes ibéricos.

En ese marco, el fundador del PRO consideró que ve a ambos dirigentes "muy bien" y que hay "una evolución permanente" dentro de la coalición opositora.

"El camino a ser presidente no es de un día para el otro; es un proceso en el que se va madurando. Se va incorporando más visión, más conocimiento. Y tanto a ellos como a (la exgobernadora bonaerense) María Eugenia Vidal y a otros más del radicalismo los veo creciendo, aumentando su firmeza y su convicción en sus ideas", remarcó.

Además, al ser consultado sobre si considera presentarse como candidato, Macri afirmó que no se ha "anotado".

"Por supuesto siento un enorme compromiso con mi país y con ese 41% que resistió estoicamente hasta el final de nuestro mandato y que hoy se ha incrementado. Pero hoy me siento muy cómodo apoyando los buenos dirigentes que tenemos", agregó, en tanto, en una entrevista radial con Cadena Cope.

Por otro lado, Macri renovó sus criticas al Gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que "el populismo en la Argentina se acabó".

"El populismo ofrece un gran presente a costa de hipotecar tu futuro y también de tus libertades y generando una resignación frente al avance de la pobreza. Todo eso es lo que tenemos que derrotar definitivamente y llamar a la alarma al mundo entero", completó.

Télam