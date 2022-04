El diputado nacional por el Frente de Todos y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner volvió al centro de la escena este sábado en medio de la interna que mantiene distantes a los máximos dirigentes de la coalición gobernante.

El funcionario advirtió que el Frente de Todos debe "interpretar el anhelo y el dolor" del pueblo para "construir una victoria" en las elecciones presidenciales de 2023.

Las declaraciones fueron realizadas en el cierre del plenario sindical del PJ Bonaerense en la ciudad de Baradero, previo a la conmemoración del 1° de mayo Día del Trabajador.

"La mejor manera de poder construir una victoria en 2023 es comprender el 2019. En 2019 no sólo fue la inteligencia y la generosidad de la compañera (Cristina). Lo que hizo ese frente fue interpretar el anhelo y el dolor de nuestro pueblo", expresó el diputado nacional.

El dirigente de La Cámpora añadió: "La verdad que fue durísimo el macrismo, pero pudimos derrotar a eso. Hubo un gesto fundamental que fue el de la compañera vicepresidenta que entendió e hizo una correcta lectura de la coyuntura para poder organizar a su pueblo".

Por otra parte, Máximo ironizó acerca de la inasistencia del presidente Alberto Fernández en el plenario y declaró: "Cuando uno quiere representar tiene que asumir los costos de ser conducción, porque sino es muy fácil. Porque si no parece que algunos dicen no, me están apretando, no me dejan ir a tal acto , empezamos todos así y es muy extraño".

Otro de los apuntados por el presidente del PJ fue el ministro de Economía, a quien se refirió dedicándole un espacio de su discurso: “¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, comentó. Y añadió: “A uno le llama la atención, lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque escucho que lo dicen en los medios. Había creo que un excanciller argentino que decía que ‘cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohibió al kril comerse la ballena, pero que finalmente es la ballena la que se come al kril, pero es el Estado el que tiene que permitir que eso no suceda’”.

Por último, el diputado del FdT le pidió a los empresarios y al sector financiero que "se dejen de hacer los distraídos" frente a trabajadores y un Estado que colaboraron durante la pandemia.