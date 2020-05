Ramón Mestre on Twitter

Ramón Mestre, expresó su rechazo a la nueva ley impulsada ´por el Gobierno de Córdoba que fue sancionada ayer en la Legislatura de manera exprés y que modifica el sistema Previsional Provincial.

“¿Reforma jubilatoria y recortes en el momento más complejo? No es por acá y menos que menos, de manera exprés. Queremos ayudar a la Provincia, lo venimos diciendo; pero contra los jubilados, no. Insisto: la solidaridad le tiene que ganar a los privilegios”, indicó el ex intendente capitalino a través de su cuenta de la red social Twitter.

Mestre dijo además que lo ocurrido le genera tristeza “porque en cada una de nuestras familias hay un jubilado que a partir de esta decisión inconsulta del Gobierno de la Provincia va a cobrar menos”.

“No se puede tomar una decisión a las apuradas, en soledad y sin consensos profundos. Incluso, propusimos en campaña el 82%, pero acá no hay voluntad. ¿Saben qué? Este recorte es una decisión más que toman y no explican. Aún no sabemos qué pasa con la crisis sanitaria y económica”, continuó diciendo Mestre.

El dirigente radical, remarcó que el oficialismo no demuestra solidaridad actuando de esta manera y cerró afirmando que la Provincia está inmersa en una crisis.

“Decían que Córdoba estaba fuerte y hace días terminaron aceptando que la Provincia está sumida en una crisis de la que nos va a costar salir. Eso sí: menos posibilidades hay sin consensos; más aún, en momentos en que la escucha, las certezas y la solidaridad son fundamentales”.