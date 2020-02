Este martes, en su casa del barrio porteño de Belgrano, falleció el juez federal Claudio Bonadío.

Si bien era polémico por las causas que tenía a su cargo no brindaba demasiadas entrevistas ni declaraciones a los medios de comunicación.

TV pública Noticias - Entrevista al juez Bonadio

En mayo del 2019, tras regresar de una licencia médica, en su despacho y junto a sus colaboradores, el magistrado, en tono jocoso e irónico, decía: “Los registros sobre mi muerte están exagerados”.

Una de las últimas entrevistas que brindó Bonadío fue a diario Perfil, en marzo de 2019. En esa ocasión habló por primera vez desde que estalló la megacausa.

Señaló que “está terminado el ‘trabajo sucio’ de las llamadas a indagatorias”.

En 2017, para Clarín Web TV, el juez dijo: “Siempre los miembros del Poder Judicial, especialmente los de la justicia Federal, entendimos que formábamos parte de uno de los poderes del Estado, y por tanto, más allá de las responsabilidades que hay en cada uno de los expedientes, en cómo se tramitan los expedientes, lo central, lo importante es que en realidad formamos parte del Estado como uno de sus poderes. Por tanto, somos responsables de la gobernabilidad de la Nación”.

En esa entrevista negó que haya “animosidad” contra Cristina Fernández de Kirchner: “No hay cuestiones personales. El que involucra cuestiones personales en un tema judicial está absolutamente fuera de juego. Como magistrado de la Nación lo que hago es respetar el valor probatorio de las pruebas”.

Claudio Bonadio: "Somos responsables de la gobernabilidad de la Nación"

En julio del 2015, Bonadío brindaba una entrevista a Luis Majul de canal América. En esa nota habló sobre la causa Hotesur y ante las preguntas del periodista negó tener miedo de que lo maten y de que le hagan un juicio político por investigar a la Presidenta de ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner.

Bonadío: “No tengo miedo de que me maten”

Ese mismo año, meses después, el juez dio una nota a Alconada Mon para La Nación donde destacaba que algunos medios lo trataban como un “juez anti K o anti oficialismo. Usted recordará que hace dos años (en el 2013) investigué a los cuatro secretarios privados de la señora Presidente, y como no pude probar el enriquecimiento ilícito, los tuve que sobreseer, porque en los expedientes, lo que manda es la prueba. Si la prueba está, está y si no está, no está”.