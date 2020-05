Con mas rechazos que adhesiones, el Gobierno de Córdoba impulsa la modificación del sistema previsional de la Provincia al que denominó “Proyecto de ley para fortalecer la solidaridad y sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones”.

Aníbal Paz, especialista previsional explicó que, pese a no haber detalles del proyecto, "el impacto será desde el cómputo del haber inicial que va a armonizarse con la Nación, y desde la movilidad que van a tener los jubilados, tanto los nuevos como los ya jubilados actualmente".

El abogado, en diálogo con Canal 10, informó que también habrá impacto en las "pensiones para aquellos que tienen doble beneficio y que deberán hacer un aporte extraordinario".

El letrado recordó que esta medida ya se ha vivido en otras oportunidades en Córdoba y en Argentina y que los afectados, según lo detallado en el comunicado oficial, serán todos aquellos que cobren más de 68 mil pesos.

"Se va a calcular el 82% sobre el haber neto, no sobre el 89% como es ahora. Eso, en la práctica, significaría pasar de un haber jubilatorio del 73% a uno del 67%", detalló.

ESPECIALISTA POR REFORMA PREVISIONAL

El letrado manifestó: "Esperemos que esto se desborde en Tribunales cuando termine la situación de pandemia, porque hay cláusulas de irretroactividad, de irreductibilidad de los haberes en nuestra Constitución Provincial y los derechos adquiridos de nuestros jubilados que están en juego".

"El momento elegido no es el más adecuado desde el punto de vista del trabajador o del jubilado porque no tiene a nadie que lo defienda: los abogados están encerrados en sus casas, Tribunales trabajando a media máquina y los sindicatos no pueden hacer medidas de fuerza porque estamos todos aislados", concluyó.