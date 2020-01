El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindó una entrevista al medio Infobae donde hizo mención a la gestión del Gobierno durante este primer mes. FMI, economía, Nisman y la relación con el campo fueron algunos de los temas que tocó.

"Fue un mes de mucha tarea, de mucho trabajo donde pudimos avanzar en distintas políticas orientadas a otras prioridades. Me parece que lo que hubo fue que no hubo estafa, no hubo estafa electoral", expresó Cafiero sobre los primeros 30 días en Casa Rosada.

También aseguró que si bien las primeras medidas económicas fueron orientadas a poner dinero en el bolsillo de los más necesitados, esto implicará un crecimiento en el consumo y un beneficios para más sectores.

Recalcó que muchas de las decisiones del Frente de Todos estuvieron orientadas en frenar la crisis que dejó Mauricio Macri. "La caída del consumo, el aumento de la pobreza y la indigencia o la desocupación deben tener un piso. Y lo importante será parar esa caída. Cuando paremos esa caída vamos a encontrar el crecimiento", dijo.

A partir del diálogo y del encuentro entre los sectores de nuestro país logramos firmar el Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad.



Es un primer paso para construir un destino común.



Queremos una #ArgentinaUnida para ponernos definitivamente de pie. — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) January 10, 2020

Al ser consultado por el malestar que parte de la clase media siente, aseguró que en las medidas están considerados: "También hemos tomado medidas que repercuten en la clase media, como el relanzamiento de pecios cuidados, que baja el valor de los alimentos y de los medicamentos en un 8%; congelamos tarifas, combustibles, tarifas de transporte. Que uno sepa cuánto va pagar de luz o gas el mes que viene, cuánto va a valer un alimento el mes que viene, eso es importante para todos. Eso genera previsibilidad. Eso es lo que tenemos que generar, previsibilidad".

En el ámbito internacional, Cafiero aseguró que no se le puede presentar un plan al FMI para después cambiarlo. Aseguró que valora que todos los sectores que convocaron estuvieron de acuerdo en "ayudar" para salir adelante con ese tema. Sin embargo, respecto a la negociación de la deuda no dio mayores detalles.

Al ser consultado sobre la muerte de Nisman, el jefe de Gabinete sentenció: "La Justicia todavía sigue con el expediente abierto. Algún día deberá decirnos a los argentinos qué pasó con esto".

Aclaró también que "el malestar del campo" solo representa a algunos sectores y que los están convocando para hablar con todos.