Durante la conferencia de prensa de este jueves, en el que el gobierno provincial brindó un nuevo informe de la situación epidemológica, el gobernador Juan Schiaretti mostró preocupación por los últimos casos de coronavirus en el territorio.

Pidió puntualmente el respeto a las medidas sanitarias, porque "se ve en muchos lugares que la gente anda en la calle sin barbijo", y que "no nos juntemos a hacer fiestas".

Destacó que allí se produjeron los últimos brotes, y aclaró que están habilitadas las reuniones "familiares" para el festejo del Día del Padre de este domingo.

"No me gusta mirar a otras provincias, pero hay casos en los que están volviendo de fase. Este es un bicho traicionero, un enemigo peligroso que no lo vemos pero está ahí, dando vueltas. Y cuando nos descuidamos, nos ataca. No hay que tenerle miedo, pero sí respetarlo", sentenció.

Por qué llegaron albañiles desde Buenos Aires a una obra en Villa Dolores

También solicitó que "intenten no viajar a zonas con circulación comunitaria", y brindó como ejemplo el reciente brote en Traslasierra, surgido de tres albañiles que llegaron desde la provincia de Buenos Aires.

Adelantó que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) prepara un protocolo "para quienes tengan que, si o sí, trasladarse a esas zonas".

A su vez, dijo que "funcionarios de Córdoba que viajen a este tipo de regiones, volverán y realizarán el aislamiento en Córdoba".

