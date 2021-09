El expresidente Mauricio Macri sostuvo que en la Argentina “para ganar plata hay que evadir impuestos”. Lo hizo en polémicas declaraciones a LN +, en medio de la campaña por las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se realizarán el 12 de setiembre.

"Estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos", sostuvo y completó indignado: "Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital".

Luego de semejante frase, el ex presidente consideró que Juntos por el Cambio va a ganar esta elección y se va a consolidar en 2023. “Vamos a recuperar la cultura del trabajo. Tenemos que hacer las reformas iniciales el primer día ”, dijo. No obstante, sostuvo que el futuro “va a ser diferente al 2015 y peor, porque el daño va a ser tremendo, se va a seguir profundizando porque no hay rumbo, no hay plan y hay una degradación diaria de los hechos y de la palabra ”.

“Si en algo hago autocrítica es que nosotros quisimos cumplir con todo lo que nos demandaban, abrimos las puertas, y después no tuvimos reciprocidad. El único que lamentablemente quiso cruzarla y que decidió enfrentarse a este kirchnerismo fue Miguel Ángel Pichetto. Es la misma puerta que pueden cruzar todos los peronistas que quieran abrazar una Argentina republicana otra vez ”, arengó Macri.

“Tenemos que traer el mundo acá y para eso hay que traer la estabilidad, tener moneda, terminar con la inflación, tener reglas laborales razonables para que los chicos puedan proyectar en el país”, completó.

Algunas causas que tiene Macri por evasión fiscal:

El ex presidente tiene varias causas pendientes en la justicia por no abonar impuestos como marca la ley. Una de las más conocidas es la del Correo Argentino, donde no pagó los cánones correspondientes por, al menos, 4.800 millones de pesos. La deuda data del 2001.

Otras irregularidades surgieron de los " Panamá Papers", donde no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia.

En enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano.

Según trascendió, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades que compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares. Las mismas tendrían accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.

Una de las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano el entonces presidente, Gianfranco, una maniobra inexplicable.

Fuentes: Ámbito y Página 12