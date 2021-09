Tras el anuncio del Gobierno de Córdoba sobre el retorno paulatino a la presencialidad plena en las escuelas de toda la provincia desde el lunes 6 de septiembre, el ministro del área advirtió que pasará con los docentes que no quieran vacunarse.

Walter Grahovac aseguró que aquellos docentes que voluntariamente no quieran vacunarse contra el coronavirus, deberán hisoparse de manera semanal mediante un test de PCR para poder trabajar.

En caso de no cumplimentar esa exigencia, no se les permitirá acceder a los lugares de trabajo y se les computará una falta injustificada con el consiguiente descuento salarial. También podrían ser licenciados sin goce de sueldo.

“Nosotros no vamos a andar corriendo a nadie con una jeringa. Todos tienen el derecho personal de decidir no vacunarse, pero no tienen derecho de poner en riesgo al resto de la comunidad educativa, sobre todo si trabajan con jóvenes que son un grupo aún no vacunado”, aseguró Grahovac en diálogo con el periodista Alfredo Flury en el programa Pensavalle Informa de Radio Universidad.

“Todos deberán presentar de manera semanal un test PCR negativo, que podrán hacerlo de manera gratuita, para poder ingresar a sus trabajos, si no lo hacen no podrán ingresar a trabajar y por lo tanto tendrán falta injustificada y eso también los afectará en sus salarios”, advirtió el ministro de Educación.

En ese sentido, y a diferencia de otros sectores de la administración provincial, el funcionario aseguró que “todos los puestos de la provincia para hisopados estarán disponibles para testeos gratuitos, no sólo para esos docentes, sino también para todos los alumnos y el resto de los docentes que se hayan inmunizado”.

“Para lo no vacunados será una exigencia, pero también vamos a alentar y facilitar a que todos se hisopen para poder conocer el estado de la pandemia, ya que los vacunados también pueden contagiarse. Vamos a tratar de que todos puedan hisoparse una vez cada diez días”, detalló Grahovac.

Vacunación docente

Con respecto a la población total de docentes ya vacunados contra el coronavirus, Grahovac confirmó que el 86% de los educadores ya tiene el esquema completo con ambas dosis.

“Del 14% restante, ya hay 6.000 que tienen turno para vacunarse este sábado o en estos días. Hay otro grupo de unos 9.000 docentes que recibieron la primera dosis de Astrazeneca y por lo tanto debemos esperar la llegada de nuevas partidas de esa misma vacuna para que completen sus esquemas”, detalló el ministro.

En cuanto a los docentes que no se quieren vacunar, Grahovac aseguró que se trata de una porción minoritaria dentro de la planta total de educadores que tiene Córdoba: “No tengo el número exacto, pero son unos 3.000 aproximadamente los que fueron citados varias veces y no se quisieron vacunar”.

Sobre este último grupo, se aplicarán las medidas anunciadas respecto a la exigencia de testeos periódicos para poder ingresar a las aulas.