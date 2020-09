La Cámara de Diputados intentará sesionar esta tarde para tratar una serie de proyectos luego de que Juntos por el Cambio (JpC) ratificara que la única forma de hacerlo es de modo presencial y de que varios de sus integrantes ya se encuentran en el Congreso.

La sesión especial, que está convocada para las 13, fue solicitada el viernes pasado por el Frente de Todos y el resto de las bancadas, menos Juntos por el Cambio y la Izquierda, para debatir el proyecto sobre turismo y otro de aumento de penas por pesca ilegal.

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri, acusó al oficialismo de pretender "atropellar" para "seguir con la virtualidad hasta fin de año y, de esa manera, aprobar cosas que les deberían dar vergüenza".

En la misma línea, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, ratificó los miembros de su bancada estarán presentes en el recinto esta tarde, aunque sostuvo que "los temas de hoy no son el problema" y puso de relieve que vencido el protocolo "nuestra responsabilidad es estar presentes".

El Interbloque de JpC le pidió a sus legisladores del interior que viajen a Buenos Aires para asistir a la sesión, que a su criterio solo se puede hacer en forma presencial.

Desde el Frente de Todos, varios diputados calificaron de "irresponsable" a esta decisión de la principal bancada opositora ante la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus.

De no haber acuerdo previo, JxC insistirá con que si no hay aceptación de todos los bloques no se podrá llevar adelante la sesión mixta.

Por su parte, el titular de la Cámara, Sergio Massa anticipó que hará lugar para que los 116 miembros de esa fuerza puedan debatir en forma presencial y los demás lo hagan vía zoom.

"Quiero decir que hay 470 mil trabajadores del turismo, hoteleros, gastronómicos, de los comercios vinculados al turismo y la cultura que no les parece importante si sesionamos presencial o remoto. Quieren la ley y al Estado invirtiendo 70 mil millones de pesos para asistirlos en la pandemia y en la pospandemia", aseguró.

Según el diputado del Frente de Todos, la discusión que plantea la oposición es "una cosa muy menor, de muy bajo valor real para la vida cotidiana de la gente.

“Remoto o presencial, que sesionen como quieran, pero que les den a los actores, a los mozos y operadores turísticos la ley, porque esa gente no puede esperar y el Estado tiene que estar ahí invirtiendo", aseguró Massa.-