Desde hace unos días, vecinos de barrio San Nicolás y Nicolás Avellaneda de la ciudad de Villa María se encuentran tomando tierras.

Más de 150 familias reclaman poder acceder a esos terrenos pagándolas en cuotas.

En el medio de una crisis habitacional, el municipio recibió ayer martes a un grupo de representantes de la toma, pero puso como condición que desocupen el lugar para atender el reclamo.

Desde la fiscalía de Instrucción de 1er Turno, a cargo de Silvia Maldonado, les alertaron que se estaba cometiendo un delito y que los propietarios de los lotes habían realizado las denuncias. Desde la comuna aclararon que no se trata de tierras municipales sino que todas ellas son de propiedad privada.

“Ustedes no se imaginan lo feo que es andar con criaturas de un lado para el otro, tener que esperar o depender de una persona para que te preste un lugar para vivir”, manifestó desesperada Cristina Fierro, una joven vecina de la zona.

Toma de terrenos en Villa María: "Es feo andar con criaturas de un lado para el otro"

“Apenas ocupamos los terrenos vino la Policía, nos tomó los datos, preguntó cómo habíamos repartido los lotes y marcaron un mapa, fue todo tranquilo”, expresó uno de los delegados quien además sostuvo que llamaron al secretario de Gobierno, Eduardo Rodríguez.

“Nos dijo que teníamos que desocupar los terrenos, le contestamos que no los vamos a dejar porque no tenemos adónde ir, ninguno de los que estamos acá tiene casa y la mayoría tiene chicos”, agregó y expresó que ninguno tiene vivienda y que no pueden alquilar por los precios y los requisitos.